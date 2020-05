Y aura-t-il des camps de jour cet été?

Parmi les nombreuses questions que les parents se posent ces temps-ci, il y a celle des camps de jour. On ne sait toujours pas s'ils seront ouverts cet été. Les municipalités et les différentes organisations se préparent en attendant le feu vert de la santé publique.

En temps normal, on serait en pleine période d'inscriptions pour les camps de jour municipaux.

Pour les activités plus nichées comme les camps de jour des musées ou ceux des associations sportives, plusieurs affichaient déjà complet avant la crise sanitaire et ne savent pas ce qu'il adviendra.

Des directives, c'est ce que plusieurs municipalités attendent. Le guide préparé par l'Association des camps du Québec pour les gestionnaires de camps de jour est prêt , a indiqué Éric Beauchemin, directeur général de l’Association des camps du Québec.

On sait qu'on va être beaucoup plus à l'extérieur qu’à l'intérieur, ça, c’est définitif. On attend de voir les fréquences de lavage des mains. Il reste les enjeux scientifiques auxquels on doit avoir la réponse avant de publier , a-t-il précisé.

Les analyses de risque se font au provincial. Mais pour Montréal, il se peut qu'il y ait une modulation particulière pour notre région comme on ne contrôle pas la transmission communautaire , a expliqué la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Les camps de jour ouverts cet été?

Le nombre de jeunes qu'on va pouvoir recevoir va dépendre directement des consignes qu'on va avoir au niveau de la santé publique , admet le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Les places offertes par la municipalité dans ses camps de jour se sont rapidement envolées après l'ouverture des inscriptions lundi soir. La liste d’attente est déjà longue.

Environ 200 000 jeunes fréquentent les camps de jour au Québec chaque été et 80 000 font des séjours en camp de vacances.

Plusieurs organisations ont choisi de ne pas offrir ces services cet été. C'est notamment le cas des camps Minogami et Trois-Saumons.

Lieu de rapprochement par excellence, seulement le tiers des camps se disent en mesure d'appliquer la distanciation physique.

Avec les informations d'Anne-Louise Despatie