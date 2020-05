Santé Canada autorise le premier test de dépistage sérologique au pays

Ce test permettrait de déceler la présence d'anticorps contre le virus chez les individus et ainsi comprendre l'ampleur des cas asymptomatiques et avoir un meilleur portrait de la propagation dans la population.

Il est primordial de cerner l'ampleur de l'infection au coronavirus dans l'ensemble du pays pour gérer l'épidémie dans les mois à venir, puisque les décisions prises pour protéger la santé des Canadiens seront fondées, entre autres, sur notre compréhension de la situation. Extrait du communiqué de Santé Canada

Les laboratoires canadiens utiliseront le test LIAISONMD de DiaSorin, une entreprise basée en Italie, pour dépister les anticorps spécifiques à la COVID-19.

Grâce aux tests sérologiques, nous serons davantage en mesure d'établir si les personnes qui ont eu la COVID-19 sont maintenant immunisées contre le coronavirus , a indiqué Santé Canada.

L'agence fédérale a fait valoir que des recherches plus poussées aideront également à bien comprendre le lien entre un résultat positif au test de dépistage des anticorps et la protection contre une nouvelle infection .