Les conseils de la Dre Bonnie Henry pour les célibataires

La Dre Bonnie Henry a été interrogée à plusieurs reprises mardi après-midi sur la situation des personnes célibataires qui se sentent seules depuis que les mesures de confinement ont commencé.

Je comprends que c’est une situation difficile pour tout le monde et c’est encore plus isolant pour les personnes qui ne vivent pas déjà en couple , a-t-elle dit lors de son point de presse quotidien.

Beaucoup de personnes se sont adaptées en se rencontrant en ligne et ces rencontres peuvent être très… bénéfiques. La Dre Bonnie Henry répond à une question sur les relations sexuelles pendant le confinement.

Puisque certaines restrictions sont sur le point d’être levées, la médecin en chef dit que les gens peuvent commencer à se fréquenter en personne s’ils suivent les consignes de santé publique.

Elle affirme que pour l’instant, se rassembler en groupes plus larges n’est pas prudent et que les lieux de rencontre habituels comme les bars et les restaurants ne sont pas encore une option.

Les gens se rendent dehors maintenant que nous ne pouvons plus aller dans les bars et les pubs, dit la Dre Henry. Les milieux romantiques sont devenus les parcs et les pique-niques.

Par ailleurs, elle conseille aux personnes célibataires de continuer à se laver fréquemment les mains et de ne pas fréquenter, et surtout ne pas embrasser, les autres si on se sent malade.

La COVID-19 est un virus respiratoire qui se transmet par de minuscules gouttelettes et qui serait facilement transmis d’une personne à l’autre à travers un baiser, explique-t-elle.

Les humains ont besoin de former des liens sociaux, note la Dre Henry, mais continuons de former ces liens de manière réfléchie.

Comme dernier conseil, la Dre Henry dit que c’est le moment de chercher une certaine stabilité dans sa vie romantique.