Pas de vols directs entre l’Europe et le Yukon cet été

Ce dernier explique que les règles fédérales sur les quarantaines et les quatre aéroports désignés au Canada, en plus des règles yukonnaises concernant l’arrivée de non-résidents, rendent l’accueil de passagers de l’étranger impossible.

On ne peut pas vraiment avoir deux règles différentes en même temps, une pour les voyageurs domestiques et une pour les voyageurs internationaux. On n’a pas les moyens de recevoir des visites de l’international en ce moment et pour les semaines à venir.

Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon