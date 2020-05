Selon le directeur du festival de photojournalisme, Michel Tremblay, l’organisation planche sur une « version créative » de l’activité, qui se décline habituellement dans une dizaine de lieux répartis sur le territoire de Saguenay, dont La Pulperie et la Zone portuaire de Chicoutimi. Le festival a attiré environ 30 000 amateurs l’an dernier.

On va probablement changer de formule. On regarde ce qui se fait à travers le monde et on essaie de développer une version adaptée du festival. Tout ça va dépendre des lieux qui sont disponibles , a expliqué Michel Tremblay, qui estime que les expositions peuvent très bien être présentées dans le respect des mesures de distanciation sociale.

Une exposition présentée à la zone portuaire Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Le comité de sélection reçoit habituellement autour de 150 dossiers de candidatures, dont plusieurs proviennent de photographes d’ailleurs dans le monde. La participation de photographes internationaux pourrait toutefois s'avérer complexe.

Projection virtuelle

En attendant d’avoir une idée plus claire au sujet de la suite des choses, le comité organisateur tiendra une projection virtuelle jeudi.

On voulait faire une tournée de projections et on avait commencé à Montréal, mais là, on va faire une projection virtuelle , poursuit Michel Tremblay, qui est aussi photographe au journal Le Quotidien.

L’événement sera diffusé en direct sur la page Facebook de Zoom Photo Festival à compter de 19 h 30.

Les amateurs de photojournalisme pourront admirer le travail de huit photographes d’ici et d’ailleurs, dont les images seront rehaussées par de la musique. La présentation en direct ne sera en ligne que pendant 12 heures.