Un juge met en veilleuse l'abandon des accusations contre Michael Flynn

Le juge Emmet Sullivan, qui préside le procès pour parjure intenté contre Michael Flynn, a précisé qu'il établirait en temps voulu un échéancier pour que des tierces parties puissent déposer des mémoires pour contester la demande du département de la Justice.

Les avocats de M. Flynn, accusé d'avoir menti au FBI dans son enquête sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016, lui demandaient plutôt de rejeter immédiatement la cause avec préjudice .

La semaine dernière, dans un geste exceptionnel, le département dirigé par William Barr a laissé tomber les accusations de parjure auxquelles l'ex-collaborateur du président avait pourtant plaidé coupable à deux reprises, avant de se rétracter.

Accusé d'avoir menti au FBI au sujet de ses conversations avec l’ambassadeur russe à Washington, Sergueï Kisliak, peu avant l'entrée en fonction du président Trump, Michael Flynn avait reconnu sa culpabilité en cour fédérale en décembre 2017, puis l'année suivante, au cours d'une audition sur sentence qui avait avorté.

Le lieutenant-général à la retraite a cherché à retirer sa reconnaissance de culpabilité en début d'année, ses nouveaux avocats le présentant comme la victime d'un complot partisan.

Le dossier Flynn est l'une des causes les plus importantes ayant découlé de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 et une éventuelle coordination entre Moscou et le camp Trump.