C'est la compagnie Isofor, d'Alma, qui réalise les travaux, comme en fait foi la pancarte de l'entreprise installée devant l'hôpital.

Sur son site Internet et ses réseaux sociaux mardi, le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé que la deuxième partie du projet de remplacement des fenêtres et du revêtement extérieur de l’Hôpital de La Baie débute dès le mercredi 13 mai 2020 jusqu’en septembre 2020.

La première phase a été réalisée à l'automne.

C'est l'entreprise Isofor qui réalise les travaux. Photo : Radio-Canada

Selon l'appel d'offres publié en février, le bâtiment est soumis à de forts vents et à des conditions météorologiques particulières qui font que des infiltrations d’eau sont fréquentes et que les conditions de confort ne sont pas optimales, ce qui est inapproprié pour ce type d’établissement.

Durant les travaux, la porte d’entrée principale de l’hôpital ne sera pas accessible puisque le chantier se déplacera à l’avant de l’édifice. La porte d’entrée des cliniques externes et de l’urgence restera accessible en tout temps pour les usagers.

La façade est a été réalisée en bonne partie en 2019. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

De plus, une partie du stationnement à l’avant de l’hôpital (environ 40 places) sera inaccessible. Des stationnements sont disponibles sur le côté et à l’arrière de l’hôpital, indique le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Rappelons que la construction, autre que résidentielle, a repris uniquement lundi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle avait été suspendue en raison de la crise de la COVID-19.