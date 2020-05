Aucun nouveau cas de COVID-19 dans le Nord ontarien et 6 guérisons de plus

Le territoire desservi par Santé publique Sudbury et districts ne compte plus que trois cas actifs de la COVID-19. Le plus récent résultat positif a été confirmé dimanche.

Dans les districts de North Bay et Parry Sound, 18 des 19 personnes déclarées positives sont guéries.

Parmi celles-ci, on retrouve une personne qui réside au centre Cassellholme et dont le test positif du 5 mai a été confirmé par un microbiologiste, même si deux tests subséquents étaient revenus négatifs.

L’éclosion de la maladie qui avait été déclarée à ce moment-là est toujours en vigueur pour ce centre même si la personne est guérie, car il ne s’est pas encore écoulé 14 jours.

Du côté du district de Timiskaming, trois des six personnes déclarées positives en lien avec une éclosion dans un centre de soins de longue durée sont guéries. Les autres demeurent en isolement.

Depuis le début de la pandémie, 8 Nord-Ontariens ont succombé à la maladie. Plus de 32 000 tests de dépistage ont été effectués à travers la région.