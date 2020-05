Éclosions de COVID-19 à l'Hôpital Charles-Le Moyne de Longueuil

Deux unités sont touchées et les admissions y sont suspendues le temps que la situation se rétablisse, confirme le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre.

Les chirurgies peuvent être réalisées comme prévu , affirme la porte-parole du CISSS Sara-Ève Tremblay. Toutefois, selon une source médicale à l'intérieur de l'établissement, plusieurs salles de chirurgies ne fonctionnent pas et les listes d'attente s'allongent en dehors des urgences et semi-urgences.

Pour obtenir une confirmation de ces éclosions, il nous a fallu relancer cinq fois le CISSS depuis le mercredi 6 mai.

Les 37 patients infectés ont été transférés dans une unité réservée aux patients contaminés par la COVID-19 dans l'hôpital.

Par ailleurs, des dépistages ont permis de détecter 32 employés positifs qu'on a placés en isolement. D’autres dépistages sont en cours , indique le CISSS.

Pour endiguer la propagation du virus, les mesures de prévention et de contrôle des infections s’appliquent comme lors de tout autre type d’éclosions. Sara-Ève Tremblay, porte-parole du CISSS Montérégie-Centre

Mardi soir, l'urgence de Charles-Le Moyne était occupée à 116 %. Un total de 17 patients attendaient sur une civière depuis plus de 24 heures et 7 depuis plus de 48 heures.

À Longueuil, l'autre hôpital, Pierre-Boucher, est également aux prises avec des éclosions, révélait Radio-Canada le 5 mai.

Comme Pierre-Boucher, l'Hôpital Charles-Le Moyne est désigné par le ministère de la Santé pour recevoir des patients atteints de la COVID-19, mais comme bien d'autres établissements, il n'est pas parvenu à contenir le virus dans les unités chaudes .

Ces dernières semaines, des éclosions ont déstabilisé l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui a dû annuler des chirurgies et envoyer des patients ailleurs. L'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal a aussi dû appeler d'autres établissements à l'aide.

Les hôpitaux du Lakeshore, Santa Cabrini, Jean-Talon, Fleury et Verdun ont aussi des éclosions. Le virus a aussi fait son chemin au Centre hospitalier de Lanaudière et à l'Hôpital de Gatineau.