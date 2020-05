« La côte ouest n'est pas prête à accueillir les visiteurs », prévient Tofino

Les maires des villes touristiques de Tofino et Ucluelet, ainsi que les dirigeants de la région Alberni-Clayoquot et de plusieurs Premières Nations de la côte ouest de l'île de Vancouver, ont adressé un avertissement, lundi, aux potentiels visiteurs.

La COVID-19 représente toujours un risque pour les petites communautés rurales , écrivent-ils. Nous remercions les entreprises locales qui resteront fermées au cours du long weekend du mois de mai et nous sommes sensibles à la patience de celles et ceux qui ont reporté leur voyage.

Déjà, le 18 mars, le district de Tofino avait exhorté les visiteurs à s'abstenir de venir dans la région.

Notre hôpital est très petit , explique la mairesse de Tofino, Josie Osborne. Il a été construit pour une population de 5000 à 6000 habitants et, même avant la pandémie, il avait du mal à répondre aux besoins des touristes.

Le long weekend des 16, 17 et 18 mai ouvre généralement la saison touristique dans la région de Tofino, mondialement connue pour ses plages de surf. La ville avait accueilli les Championnats nationaux de surf en mai, l'an dernier.

Cette fois, les autorités craignent que des visiteurs apportent la COVID-19 alors que l'île de Vancouver ne compte plus que cinq malades, selon les derniers chiffres de la régie de la santé Island Health.

Des habitants dénoncent déjà la présence de personnes extérieures à la ville, alors que les cafés, les restaurants et les hôtels restent pourtant fermés aux touristes.

Le weekend dernier, il faisait très beau ici à Tofino, il faisait très chaud, et on a vu déjà une augmentation de non-locaux sur les plages , dénonce ainsi Andréanne Monette, propriétaire d'une entreprise d'aventure et de yoga.

Le maire de Ucluelet, Mayco Noel, constate lui aussi une augmentation de la circulation et de l'activité sur terre et en mer. La communauté autochtone voisine des Ahousaht doit ainsi régulièrement repousser les visiteurs.

Nos gardes ont demandé à plusieurs plaisanciers et à des kayakistes de poursuivre leur route , affirme leur chef, Greg Louie. La communauté d'un millier d'habitants, qui accueille généralement les campeurs et les amateurs de baleines, a fermé l'accès à son territoire aux non-résidents.

Nous n'avons pas d'hôpital et nous n'avons même pas un médecin en permanence. Greg Louie, chef de la Première Nation Ahousaht