Polyfonik 2020 : le compte à rebours est commencé

OLGA

Voici tout d’abord Olga Gordon, qui à partir de maintenant sera connue sous son nom d’artiste, Olga.

La musique a vraiment pris tout son sens pour elle suite à un accident d’équitation à l'adolescence. Vivant avec de grosse séquelles, elle a dû abandonner sa passion et s’est tournée vers la basse puis la guitare acoustique. Depuis, elle s'est joint à un groupe et a aussi chanté avec des chorales, mais c’est vraiment Polyfonik qui va lui donner les premières cordes à son arc pour devenir auteure-compositrice, Indie-Rock.

Je me sens chanceuse, honnêtement je ne pensais pas que j'allais y arriver et j’ai fait le concours un peu au hasard… J’ai vu que l'inscription était ouverte et je me suis dit pourquoi pas. J’ai toujours voulu faire un concours et quand ils me sont revenus après les fêtes, en disant que j’avais été choisie, j’étais super contente! Olga, musicienne

L'artiste Olga souhaite partager dans ses chansons, des expériences qui lui viennent du coeur. Photo : Olga

En formations depuis déjà le mois de janvier dernier, son plus grand défi c'est l’écriture...

J'ai écrit 3 chansons et c’est vraiment ce qui me demande le plus de travail; de se retrouver devant la page blanche et d’essayer de trouver des idées, d’écrire et de mettre ça en musique… Il y a beaucoup de moments de doute. Olga, musicienne

MOUSSA KONATÉ

La musique a toujours été présente dans la vie de Moussa. Dès l'âge de 13 ans, le Montréalais joue de plusieurs instruments tels que le trombone, la trompette, le tuba, la clarinette et la flûte traversière.

En 2012, il quitte Montréal pour terminer ses études secondaires à Edmonton où il choisit le profil musique. En 2015, il participe au concours "La Chicane". Par la suite, après 5 ans loin de la musique, il est maintenant retenu pour participer à Polyfonik 2020.

Je me sens formidable! Retour sur la scène, ça faisait si longtemps! Il y a un bout de temps que je m'étais consacré à la musique! Ça me manquait vraiment! Moussa Konaté, musicien

L'artiste Moussa Konaté travaille chez McDonald, à Edmonton, comme équipier. Photo : Moussa Konaté

Durant ces dernières année, il a travaillé fort pour trouver un équilibre dans sa vie et pour retrouver sa grande passion, la musique.

J'ai toujours voulu participer à Polyfonik. C'est une bonne excuse pour me remettre sur le chemin de la musique. Moussa Konaté, musicien

2MOODS

Vous connaissez Dennis N’Dala, sous son nom d’artiste 2Moods? Pas surprenant puisqu’il a participé à Polyfonik en 2016 où il avait remporté le prix de la chanson primée.

De retour cette année, pour une 2e fois, il est heureux de pouvoir montrer à tous le fruit de ses apprentissages.

J’ai beaucoup grandi musicalement, durant les quatre dernières années. J’ai maintenant plus d’expérience sur le "stage", en studio, en écriture. Je participe une fois de plus pour montrer aux membres du jury et à la communauté francophone comment j’ai grandi. 2Moods, musicien

"Je ne viens pas vraiment d'un milieu artistique, mais j’ai toujours aimé la langue française et j'y ai toujours un attachement particulier", 2Moods Photo : 2Moods

Pour lui, dès le primaire, c’était plutôt l’écriture qui le fascinait, et ensuite est apparue la poésie. Il écrivait et relisait ses textes et poèmes mais c’est en 2015 qu’il a eu le déclic.

J’ai assisté à un spectacle et j’ai vraiment été impressionné et ça m’a inspiré. Je me suis dit que je pourrais commencer à faire du Slam, et pourquoi pas mettre de la musique et du rythme, et tout ça, eh bien, ça devient du hip hop-rap finalement. 2Moods, musicien

Les participants de Polyfonik 2020 en atelier avec Aristote et Paul Cournoyer, en janvier dernier. Photo : Polyfonik

Suivez l'équipe de Radio-Canada qui continuera de vous les faire connaître tout au long de la semaine. Vous pourrez suivre le spectacle Polyfonik 2020 le vendredi 12 juin, dès 19 h, sur le site et la page Facebook du Centre de développement musical. Le ou la gagnant.e qui sera annoncé.e à l'émission Culture et confiture le samedi 13 juin, représentera l'Alberta au Chant'Ouest.