Réouverture des garderies au Nouveau-Brunswick : entre soulagement et inquiétude

De nombreux parents, bien qu'inquiets, pourront pousser un soupir de soulagement.

On est contents. C'est certain que ça va nous aider nous pour le travail, concilier le travail-famille. Mais c'est certain que ça vient avec un petit lot d'inquiétudes aussi , a lancé Véronique Landry, mère de famille.

De nouvelles règles sanitaires devraient être en place, mais les garderies se demandent comment elles pourront toutes les appliquer.

La garderie Univers d'enfants à Moncton fait partie des services de garde qui ont été maintenus durant la première phase de confinement afin de desservir les travailleurs essentiels.

Mardi prochain, le nombre d'enfants qu'elle accueille passera de 26 à 90.

Les mesures sanitaires seront alors resserrées et la taille des classes sera réduite. Mais au sein de ces groupes de 15 enfants, la distanciation sociale de 2 mètres, impossible à faire respecter, n'est pas à l'ordre du jour.

En fait c'est très inquiétant. On a l'impression qu'on va plus gérer les germes qu’aider les enfants à se développer à leur plein potentiel , a fait valoir Allyssia Boucher, éducatrice à la petite enfance.

Allyssia Boucher, éducatrice à la petite enfance. Photo : Radio-Canada

Pour limiter les contacts, une seule éducatrice pourra s'occuper d'un groupe d'enfants, selon le même principe que celui des bulles familiales.

Avec la période d'ouverture qui s'étend sur plus de dix heures, les éducatrices pourraient devoir mettre une croix sur leurs pauses bien méritées, et travailler plus de cinquante heures par semaine.

J'envisage ça avec beaucoup d'épuisement juste à y penser, qu'il faudrait qu'on soit là de 7 h à 5 h 30, toutes les éducatrices, sans pause, parce qu'on ne peut pas se faire remplacer dans nos classes par une autre éducatrice le temps qu'on aille manger , a ajouté Mme Boucher.

La propriétaire de la garderie l'admet : il n'y a pas de réponse à toutes les questions à l'heure actuelle.

Je vais être honnête avec vous, on est encore en réflexion. On ne sait pas de quelle manière on va s'organiser. Annick Beaulieu, propriétaire de la garderie Univers d'enfants

Annick Beaulieu, propriétaire de la garderie Univers d'enfants. Photo : Radio-Canada

La température des 90 enfants et du personnel sera prise deux fois par jour.

Cet impératif a obligé l'établissement à se procurer quatre thermomètres infrarouges.

Le gouvernement a promis une aide de 20 $ par enfant par mois pour couvrir une partie des nouvelles dépenses.