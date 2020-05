Des élèves de Sainte-Catherine-de-Hatley déplacés à Magog

L’école Dominique-Savio compte habituellement six classes. La mise en place d’une limite de 15 élèves par classe a fait bondir ce chiffre à 11, compte tenu du nombre d’élèves qui sont revenus en classe. Les élèves de 5e et 6e années de l’enseignante Hélène Smeesters font partie de ceux qui ont été relogés à Magog.

Un exercice bénéfique

Pour Mme Smeesters, l'exercice ne peut être que bénéfique pour ses élèves.

Je considère mes élèves comme privilégiés. C’est comme s’il y avait une petite pratique pour la rentrée au secondaire qui est dans moins d’un an pour plusieurs d’entre eux. Hélène Smeesters, enseignante d'une classe de 5e et 6e années

La classe d’Hélène Smeesters a dû être scindée en deux car 17 enfants ont répondu présents. Une autre enseignante a par ailleurs été appelée en renfort. Un système d’alternance a été instauré. L’enseignante rencontre un groupe le matin et l’autre en après-midi.

Les élèves ne changent jamais de local, précise-t-elle. Ce sont nous qui changeons de locaux. On a scindé la matière. Je m’occupe plus des mathématiques et des sciences et ma collègue se concentre sur le français et l’univers social , poursuit-elle.

Un chalet pour les élèves de la maternelle

Malgré le fait que les élèves de 5e et 6e années ont été déplacés, il manquait toujours d’espace pour d’autres élèves. Ceux de maternelle ont été relogés dans un chalet qui sert habituellement aux patineurs et aux adeptes du ski de fond dans la petite municipalité.

Des élèves de maternelle de l'école Dominique-Savio ont été relogés dans un chalet qui sert habituellement aux patineurs et aux adeptes du ski de fond dans la petite municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Lacas

Mes enseignants sont allés voir. Ils ont trouvé ça très joli, alors on a décidé de le prendre , s’enthousiasme Brigitte Didier, directrice de l’école Dominique-Savio.

Alexandra Guimond, qui enseigne dans ce chalet, se dit contente de ce choix.

Le chalet est très bien aménagé et est propice pour une classe de maternelle. J’ai des vestiaires, des salles de bain, une pour les enfants, une pour moi. Avec un balcon, une fenêtre, on est très bien installés. Alexandra Guimond, enseignante préscolaire