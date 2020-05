Affaire Louis Mailloux : avenir incertain pour une maison mythique de Caraquet

Cette maison a son importance au plan historique. Elle se trouve tout près du lieu exact où Louis Mailloux a été tué, en janvier 1875. Elle était la propriété d'un descendant d'André Albert. Or, les historiens s'entendent pour dire que le jeune Mailloux, 17 ans, a perdu la vie, dans une fusillade avec les forces de l'ordre dans une maison qui était la propriété d'André Albert, mais qui n'existe plus.

Une stèle en «hommage aux patriotes» a été installée près de la maison. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Des Acadiens catholiques, voulant protéger leur langue et leur religion, refusaient de payer les taxes scolaires. Ils s'opposaient à la loi 87, qui réformait le système public d'éducation. Une série d'événements a mené à ce qui a été appelé, l'émeute, la révolte de Caraquet ou encore l'Affaire Louis Mailloux. Un milicien anglophone de 22 ans, de Newcastle, a aussi perdu la vie dans la fusillade.

L'historien Clarence LeBreton a écrit à ce sujet que l'histoire orale et la tradition populaire ont fait de ce personnage un héros, nous qui en avions tant besoin jadis. C'est ainsi que notre jeune homme de 17 ans est devenu la victime d'une cause juste et noble, où le protestant anglophone représente l'oppresseur et le catholique francophone, l'opprimé.

La stèle, de plus près Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Puisque la maison de la rue des Patriotes est dans un état de décrépitude et que la municipalité en est propriétaire depuis peu, cette dernière met trois options sur la table. Soit la maison et le terrain seront vendus à des fins de rénovation, soit le bâtiment sera cédé dans le but de le déménager et de le rendre réutilisable, soit la maison sera démolie.

Une maison mythique

L'ex-politicien provincial Bernard Thériault, candidat à la mairie de Caraquet, est historien de formation. Il est membre du comité de sauvegarde du patrimoine de la municipalité. Il considère que cette maison est importante en raison de l'Affaire Louis Mailloux.

Bernard Thériault, membre du comité de sauvegarde du patrimoine de Caraquet Photo : Radio-Canada

C'est une maison mythique pour la communauté de Caraquet parce qu'on a cru pendant longtemps que c'était la maison dans laquelle Louis Mailloux a été tué , explique-t-il. Ce n'est pas vrai, mais cette maison a quand même un lien très étroit avec les émeutes et la mort de Louis Mailloux. Elle était située à quelques mètres d'où elle est actuellement. Elle était sur la fondation même de la maison dans laquelle a eu lieu la bataille qui a causé la mort Louis Mailloux. C'est pourquoi il y a un monument tout près de la maison.

C'est le site où a été tué Louis Mailloux, sans équivoque. Bernard Thériault, historien

L'historien Clarence LeBreton est d'accord avec son confrère en parlant d'un mythe autour de cette maison, qui fait son chemin depuis quelques générations.

La maison actuelle, mais si elle n'est pas l'originale, fait partie du mythe entourant l'Affaire Louis Mailloux. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Une maison en bien piteux état

David Archer, un voisin, témoigne de ce phénomène.

Quand j'étais tout petit, mes grands-parents me disaient que c'était la maison où l'escarmouche était arrivée avec Louis Mailloux , raconte-t-il. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés et c'est ici que Louis Mailloux a été tué.

Monsieur Archer témoigne de l'état de délabrement avancé de la maison.

Il n'y avait ni électricité ni eau courante, je pense. C'était carrément à l'abandon, il n'y avait aucun entretien. C'est de la pollution visuelle. C'était comme un dépotoir. L'eau a dû couler par la toiture pendant au moins dix ans. Les fenêtres étaient ouvertes. La neige et les pigeons entraient dans cette maison. C'est inconcevable que cette maison-là puisse être réparable. Il faudrait qu'elle soit démolie.

Un employé de la Ville de Caraquet se rend au 6, rue des Patriotes, pour faire un peu de ménage. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Bernard Thériault nourrit tout de même l'espoir que cette maison soit restaurée.