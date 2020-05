VMSO aurait trouvé une solution à une partie de son problème de liquidité pour le nouvel aréna Guertin

L' organisme Vision Multisports a conclu une entente avec son créancier et ses partenaires qui permettrait d'assurer le paiement des travaux déjà réalisés. Le principal créancier de VMSO, le groupe Desjardins Entreprises aurait accepté de verser les sommes nécessaires pour régler les factures des sous-traitants pour des travaux effectués en mars, soit avant la pandémie. Pour leur part, les sous-traitants auraient accepté de ne pas déposer d'hypothèques légales sur le projet.

Le président de VMSOVision Multisports Outaouais , Alain Sanscartier, a indiqué qu'une entente, qui doit encore être finalisée, devrait être complétée d'ici vendredi.

Les discussions se poursuivent toutefois pour la suite des choses alors que VMSO nVision Multisports Outaouais 'est plus en mesure d'assumer le paiement des travaux qui reste à faire sur le chantier qui a été fermé depuis 8 semaines en raison de la pandémie.

Dans une précédente version de ce texte, il était indiqué que les travaux de construction devaient reprendre sous peu alors que des discussions sont toujours en cours sur cette question. VMSOVision Multisports Outaouais a aussi précisé, après la publication de notre texte, que l'entente avec le créancier touchait seulement les travaux déjà réalisés et donc une partie seulement de son problème de liquidité.

Rappelons que l’échéancier pour l'ouverture du complexe quatre glaces avait été révisé en février 2020. Il prévoyait une ouverture en novembre 2020 pour les glaces communautaires et mars 2021 pour l’amphithéâtre de 4000 places.

Le maire veut soutenir le projet, malgré quelques embûches

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, garde confiance dans le projet. Il croit que la Ville a un rôle de leadership à jouer et qu’elle doit continuer d’accompagner VMSOVision Multisports Outaouais dans le projet.

On doit tout le monde ensemble trouver des solutions. Il faut respecter les contribuables et les montants déjà investis. [...] C'est sûr que le plus gros poids est sur leurs épaules, mais je ne pense pas qu'on doit se défiler. C'est un projet qui est trop important pour notre communauté , a-t-il lancé.

Le conseiller du district du Versant dit lui aussi avoir pleinement confiance dans le succès de ce projet malgré les retards des dernières semaines. On va couper le ruban éventuellement , a affirmé Daniel Champagne.

Ce dernier a rappelé que la situation est exceptionnelle et a soutenu que certains de ses collègues à la table du conseil ont peut-être critiqué trop rapidement les récents ennuis de VMSOVision Multisports Outaouais .

Le fait que VMSOVision Multisports Outaouais annonce des défis administratifs et que, dès le lendemain, certains de mes collègues sortent en disant : "On le savait que ce projet ne fonctionnerait pas", pour moi, c’est de l’opportunisme , a-t-il dénoncé.

Il a ajouté qu’il est normal de vivre des « embûches » lors de la construction d’un projet d’une telle envergure et que c’est encore plus clair qu’on va vivre des défis dans une situation comme celle qu’on vit actuellement , en faisant référence à la pandémie de COVID-19.

La conseillère Louise Boudrias a affirmé s'être sentie interpellée par les propos de Daniel Champagne. Elle a rappelé que Gatineau et le gouvernement du Québec ont investi beaucoup d'argent dans ce projet.

Il y a eu une mise à jour aujourd'hui et l'information qu'on a reçue est claire. Je suis aussi réconfortée par le fait que le dossier est très bien suivi par notre administration , a-t-elle admis.

Même si 60 % du nouveau complexe Guertin est déjà complété, la suspension des travaux pourrait retarder l'ouverture des trois glaces communautaires de quelques mois.

Avec les informations de Nathalie Tremblay