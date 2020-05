Une brigade en santé et sécurité pour épauler les commerces

Il s’agit d’une initiative de Promotion Saguenay en partenariat avec le Cégep de Jonquière.

La brigade comprend quelques étudiants du programme Environnement, hygiène et sécurité au travail du Cégep de Jonquière. Son objectif est d'accompagner les entreprises pour qu’elles mettent en place les meilleures mesures de protection contre la COVID-19.

Les mesures, il y en a plusieurs, comme la distanciation sociale de deux mètres. On peut donc mettre des marques au sol. Il faut aussi voir aussi à désinfecter les mains, contrôler le nombre de personnes dans le magasin. Il y a aussi la protection au niveau du masque, pour voir ce qu’on peut faire, regarder ce qui est disponible sur le marché. Jessica Brassard, membre de la Brigade santé et sécurité

La brigade s'est inspirée de ce qui se fait dans certains commerces qui sont déjà rouverts, comme le magasin Club Piscine du boulevard Talbot à Chicoutimi.

Les membres de la brigade m’ont contacté pour avoir de l'information. Ils cherchaient un magasin type qui avait mis en place des mesures en rapport avec la COVID-19. Alors, je leur ai fait faire le tour de mes installations et de tout ce qui a été mis en place pour la COVID-19 , a relaté Pierre Pedneault, copropriétaire de ce commerce de piscines.

Le copropriétaire du Club Piscine à Chicoutimi, Pierre Pedneault, a accepté que son commerce serve de magasin type. Photo : Radio-Canada

Avec le déconfinement, plusieurs commerces ont recommencé leurs activités ou s'apprêtent à la faire. Certains propriétaires avaient des interrogations sur la marche à suivre. Dès le début de la crise, on a fait un sondage auprès de 80 commerces de Saguenay. Il y a trois champs d’intervention pour lesquels on a reçu des demandes. Un, c’est d’avoir un pont financier qu’on a mis en place au début de la crise. La 2e chose, c’était d’avoir un support à la livraison. Puis la 3e, c’était les normes de salubrité. Clairement, il y avait un besoin là et on a mis en place cette dernière pièce du casse-tête-là , a expliqué le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé.

Comme la crise est loin d’être terminée, les promoteurs de la brigade s'attendent à accompagner des entreprises aussi longtemps que cela sera nécessaire.

Selon un reportage de Thomas Laberge