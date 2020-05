Tadoussac restreint le nombre de bars de spectacle

Le maire de la municipalité, Charles Breton, espère que cette mesure, adoptée lundi dernier, permettra de conserver la quiétude dans un quartier où sont également situés des gîtes et des résidences privées.

Cette mesure fait suite à une demande de la Microbrasserie Tadoussac pour modifier son permis d'alcool. La microbrasserie espérait éventuellement ajouter des spectacles à son offre.

Le maire souligne qu’il y a déjà, à cet endroit, deux établissements avec permis d’alcool qui présentent des spectacles. Comme on avait une troisième demande, explique Charles Breton, on s'est penché sur le secteur plus précisément puis unanimement on a considéré que deux permis de spectacle dans cette zone-là c'était suffisant pour préserver l'harmonie .

Le maire de Tadoussac, Charles Breton (archives) Photo : Radio-Canada

L'un des propriétaires de la Microbrasserie Tadoussac, Martin Fournier, n’est pas du même avis. Il considère que cette mesure nuira au quartier puisque la décision concerne tout projet à venir. Ça veut dire que tous les nouveaux établissements ne pourront plus demander de permis pour faire des spectacles non plus. C'est comment tuer un secteur touristique , juge M. Fournier.

La Microbrasserie a profité d'une réunion de l'Association touristique de la Haute-Côte-Nord, mardi, pour tenter de convaincre ses membres de l'importance de permettre la tenue de spectacles dans ce secteur du village.