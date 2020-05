Un projet pilote de recyclage du plastique provenant des fermes

À sa ferme de bisons d’Earlton, Pierre Bélanger emballe plus de 1700 balles de foin chaque année.

Ça produit du foin de qualité supérieure , note-t-il.

Mais une fois le foin déballé, disposer de deux tonnes de plastique chaque année devenait toujours un casse-tête.

Il n’y avait pas d’endroit où on pouvait envoyer ce plastique-là pour être recyclé. On l’envoyait au dépotoir, ou on l’enfouissait sur la ferme. Et certains fermiers brûlent leur plastique , explique M. Bélanger.

Pierre Bélanger est éleveur de bisons à Earlton, dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Comme d’autres fermiers, Pierre Bélanger avait déjà fait part de ses préoccupations à de nombreux organismes, dont la Fédération ontarienne de l’agriculture.

Cette dernière, en partenariat avec la Northern Ontario Farm Innovation Alliance, met sur pied le projet pilote de trois ans qui permettra de répondre aux besoins de ses membres nord-ontariens.

Les fermiers devront se procurer, à leurs frais, un compresseur afin d’entreposer les plastiques accumulés, que la FOAFédération ontarienne de l'agriculture récupérera une ou deux fois par année. Ils seront ensuite acheminés vers des entreprises de recyclage ou de transformation.

Le financement obtenu par la FOAFédération ontarienne de l'agriculture , par l’entremise de Partenariat canadien pour l’agriculture, couvrira les frais de collecte et de transport des plastiques.

Les fermiers seront-ils au rendez-vous?

La FOAFédération ontarienne de l'agriculture estime qu’environ 25 % de ses 1100 membres nord-ontariens profiteront du projet pilote, même s’il nécessite un certain investissement financier comme l’achat d’un compresseur.

On s’attend à ce que ce soit surtout des personnes qui sont vraiment motivées par la gestion durable de leurs fermes, ou qui sont fatiguées de voir des plastiques traîner un peu partout sur leurs fermes , indique la responsable des services aux membres pour le Nord-Est ontarien, Stephanie Vanthof.

Pierre Bélanger s’est déjà enregistré pour prendre part au projet pilote. Il trouve que l’achat d’un compresseur, dont le coût est légèrement inférieur à 1000 $, est un moindre mal en comparaison des avantages du projet pilote.

Je pense qu’il va y avoir un effet d’entraînement. On est en 2020, et d’envoyer ces quantités de plastique là au dépotoir, les cultivateurs ont un sens de l’environnement comme tous les autres citoyens. Ce n’est pas un coût énorme, ça règle un problème qui nous chicote depuis bien longtemps. Pierre Bélanger, agriculteur et propriétaire d’une ferme de bisons

Plusieurs facteurs à évaluer

Pour évaluer le projet pilote, la FOAFédération ontarienne de l'agriculture devra déterminer la quantité de plastique qu’il aura permis de détourner des dépotoirs, les taux de contamination du plastique dans le processus et le degré de facilité de l’offre du programme.

L’une des raisons pour lesquelles on ne s’est jamais occupé du plastique, c’est parce que c’est difficile logistiquement surtout dans le Nord de l’Ontario où on a une superficie immense. Il faudra voir si on peut établir certains points principaux de collecte , souligne Stephanie Vanthof.

Elle ajoute que le projet pilote permettra de déterminer de manière plus précise les coûts de l’offre du service et si la vente des plastiques aux entreprises de transformation peut engendrer des profits. Dans ce dernier cas, les profits seraient idéalement versés aux fermiers, note Mme Vanthof.