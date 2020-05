La réouverture des commerces en Alberta soulève de nombreuses inquiétudes

La docteure Amy Tan pratique dans le nord-est de la ville, où il y a une importante population issue de l'immigration. Cette population a souvent un travail au bas de l'échelle, payé au salaire minimum.

Les patients, qui travaillent dans les secteurs de services essentiels comme les épiceries et les centres de soins de santé se plaignent déjà que leurs employeurs ne les protègent pas suffisamment contre les risques de contamination au coronavirus.

Selon la Dre Amy Tan, les travailleurs rémunérés au salaire minimum sont les plus marginalisés de la société. Photo : Dre Amy Tan

Mes patients me disent : ''je ne peux pas me permettre de perdre mon emploi, mais je suis très inquiet d’attraper le coronavirus'' , raconte la médecin qui rédige des lettres aux employeurs pour leur demander de respecter le droit des employés à un équipement de protection individuelle et à la distanciation sociale.

C'est pour cela qu'elle s'inquiète pour les patients qui vont reprendre leur emploi jeudi prochain. Je veux vraiment m'assurer que les gens se sentent, en fait, en sécurité pour aller travailler et qu'ils sont capables d'exprimer leurs préoccupations , dit-elle.

Elle va même jusqu'à faire une corrélation entre les employés de l’usine de Cargill et ses patients. La situation à Cargill n’est que la pointe de l'iceberg des conditions de travail des employés issues de l'immigration , ajoute-t-elle.

Ils ne se sentent pas capables de défendre leurs droits eux-mêmes. Dre Amy Tan, médecin de famille

Manque de temps et d’argent pour se préparer

Pour Lorian Hardcastle, professeure adjointe à la faculté de droit à l'Université de Calgary, certaines entreprises estiment ne pas avoir eu assez de temps pour se préparer à la réouverture. Les entreprises doivent repousser leur réouverture si leurs normes sanitaires ne sont pas en place , conseille l'experte en droit.

C’est d’ailleurs ce qu’a décidé Laurel O’Leary, qui gère le bistrot Escoba à Calgary. J'ai l'impression que c'est un peu précipité, car nous avons obtenu le règlement hier en fin d'après-midi et nous devons ouvrir jeudi à 11 heures , partage Mme O’Leary, qui va continuer de servir des plats à emporter à ses clients.

Les clients du bistrot Escoba peuvent récupérer leur commande à l'entrée de l'établissement. Photo : Courtoisie du bistro Escoba

De son côté, le NPDNouveau Parti démocratique dit que le gouvernement provincial doit aider financièrement les commerces, les restaurateurs et les détaillants, car mettre en place les nouvelles normes sanitaires coûte de l’argent .

En effet, ces entreprises doivent, entre autres, nettoyer leur établissement plus souvent, réorganiser leur espace et investir dans des produits désinfectants et du matériel de protection. Les commerces de détail et les entreprises de services devraient recevoir 5000 $ et celles de l'hospitalité devraient recevoir 10 000 $ , recommande la cheffe de l’opposition.

Avec des informations de CBC