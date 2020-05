Une 1ere journée à Queen’s Park pour 2 nouveaux députés d’Ottawa

Des députés ontariens étaient de retour à l'Assemblée législative, mardi, et ont participé à leur première période de questions depuis le mois de mars. Il s’agissait d’ailleurs d’une première présence en Chambre pour Steven Blais et Lucille Collard, deux nouveaux députés du Parti libéral de l'Ontario à Ottawa.

Mme Collard, qui a été assermentée lundi, est la toute nouvelle députée provinciale d’Ottawa—Vanier, tandis que l'ancien conseiller municipal Steven Blais représente maintenant la circonscription d'Orléans à Queen's Park. Faire son entrée à l'Assemblée législative a été un moment émouvant pour Mme Collard.

C’est un peu la concrétisation de tout le travail d’une campagne électorale, d’une élection en plein hiver et d’un travail déjà entamé depuis deux mois , a-t-elle confié à Mathieu Nadon, chef d'antenne du Téléjournal Ottawa-Gatineau.

La séance a évidemment été teintée par la crise de la COVID-19. Mm Collard croit que tous les partis doivent travailler ensemble pour la santé et le bien-être des Ontariens et éviter toute partisanerie.

Notre travail, en tant que député dans l’opposition, c’est d’essayer d'obtenir plus et de soulever les lacunes et les problèmes vécus par nos résidents dans nos circonscriptions , a souligné la députée libérale.

Autant que possible, on doit appuyer les efforts du gouvernement. Lucille Collard, députée d'Ottawa—Vanier

Parmi les défis dans Ottawa—Vanier, elle a relevé plusieurs lacunes dans les foyers de soins longue durée, entre autres, un manque d’employés et d’équipement, ainsi que des failles dans la manipulation de l’équipement de sécurité. Mme Collard s’inquiète également pour les personnes démunies qui vivent dans sa circonscription.

Beaucoup d’inquiétude quant aux barrages interprovinciaux

La députée entend également beaucoup de frustrations du côté ontarien relativement aux contrôles policiers aléatoires sur les ponts interprovinciaux — des préoccupations qu’elle partage également.

Je comprends très bien, mais il faut respecter les politiques du Québec de vouloir protéger leurs résidents. Ce que je trouve dommage, c’est que ce n’est pas à deux courants. Nous, on laisse les Québécois venir du côté d’Ottawa , a-t-elle souligné.

La nouvelle députée a ajouté que tant que le gouvernement du Québec n’allégera pas les restrictions sur les déplacements d'Ottawa vers Gatineau, on n’a pas vraiment le choix que de faire avec .

Prendre son temps avant de rouvrir les écoles

Lucille Collard, qui était auparavant présidente du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), croit que le gouvernement devra obligatoirement consulter les différents conseils scolaires ontariens avant de rouvrir ses écoles.

Avant qu’on ouvre quelque école que ce soit, il faut que ce soit fait en consultation avec les conseils scolaires, afin qu’on s’assure que les mesures soient mises en place pour accueillir les élèves de façon sécuritaire , a-t-elle dit.

