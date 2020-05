La rentrée de l'UBC et de la SFU se fera en ligne

La majorité des cours de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et de l'Université Simon -raser (SFU), les deux plus grandes universités de la Colombie-Britannique, seront offerts en ligne plutôt que sur le campus à la rentrée de septembre.

Cette décision apporte un peu de certitude aux étudiants et de sécurité à ceux qui présentent des risques plus élevés pour la santé, et l'accès à l'apprentissage pour les étudiants qui ne peuvent pas se rendre en Colombie-Britannique pour le moment , explique le recteur de SFUUniversité Simon Fraser , Jon Driver.

Les cours où la formation doit se faire en personne, comme les laboratoires, pourront avoir lieu si les mesures de santé et de sécurité prévues obtiennent le feu vert du gouvernement et des autorités sanitaires, dit M. Driver.

Pour éviter d'avoir un nombre élevé de personnes sur le campus, nous limiterons le nombre de cours en personne. Jon Driver, recteur, SFU

Même chose du côté de l'UBC

Une annonce similaire a été faite lundi par le recteur de l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique , Santa Ono.

L'UBC proposera principalement des cours en ligne, et certains cours plus petits seront offerts en personne, en respectant l'éloignement physique et d'autres exigences de santé publique , indique-t-il dans un communiqué.

Les deux universités présenteront d'autres détails au cours des prochaines semaines.

Avec les informations de Karen Larsin