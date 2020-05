COVID-19 : la Maison de soins infirmiers de Pinecrest déplore un mort de plus

Nous nous concentrons sur cet établissement , a indiqué le médecin hygiéniste du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario , le Dr Paul Roumeliotis, lors d'un point de presse en ligne. Il a de nouveau précisé que bon nombre de résidents de l'établissement sont atteints de démence et de la maladie d'Alzheimer, ce qui rend parfois leur isolement difficile.

Par ailleurs, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte toujours 132 cas confirmés de COVID-19, ce qui reflète une certaine stabilisation de la situation, croit le Dr Roumeliotis. Deux personnes sont présentement hospitalisées aux soins intensifs et 73 cas ont été résolus.