Plus de 1000 patients supplémentaires en attente d’une chirurgie au CIUSSS

En raison de la COVID-19, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a été contraint de réduire fortement ses activités chirurgicales. Alors que l’établissement affirme que la liste d’attente était déjà « bien garnie », 1183 patients s’y sont ajoutés depuis la mi-mars. Au total, plus de 11 000 personnes sont désormais dans l’attente d’une chirurgie en Estrie.

On avait déjà des enjeux d’accessibilité en chirurgie que l’on travaille depuis de nombreux mois et même quelques années, il est certain que la diminution d’activités qui étaient requises en chirurgie n’a pas amélioré nos listes d’attente , explique d’emblée la Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, à un point de presse, mardi.

Pour le moment, le volume d'activités chirurgicales correspond à 50 % du volume habituel sur le territoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le taux de 70 % est visé dès que ça sera possible , selon la Dre Bellavance. Au plus fort de la pandémie, le rythme des activités avait dû être abaissé à environ 25 %.

Reprise graduelle des activités

Les activités considérées comme étant semi ou non-urgentes reprennent d’ailleurs graduellement du service depuis quelques semaines au CIUSSS de l’Estrie-CHUS en cliniques externes, chirurgie, oncologie et imagerie médicale.

En oncologie, le service tourne à environ 80 % du niveau d’activité habituelle, fait savoir l’établissement. L’intégralité des suivis de patients qui ne reçoivent pas de traitements actifs est effectuée en téléconsultation.

Du côté des cliniques externes spécialisées, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS souhaite atteindre la cible de 70 % de reprise du volume d’activités dès que possible. Les téléconsultations sont quant à elles maintenues.

La reprise des activités demandera toutefois de la patience. En comparant des prévisions faites par d'autres services, cela pourrait prendre jusqu'à 2 ans pour reprendre toutes les activités à leur rythme normal.