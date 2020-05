Aluminium : oubliez les investissements dans la région, dit Jean Simard

C’est ce que pressent Jean Simard, président et chef de la direction de l’Association de l’aluminium du Canada.

Dans la région, la phase deux de l’usine AP-60, à Jonquière, et l’agrandissement de l’aluminerie d’Alma sont attendus depuis plusieurs années.

Le mot investissement est présentement banni du discours, que ce soit chez Rio Tinto, Alcoa, Alouette ou d’autres à travers le monde. On n’est pas du tout dans une perspective d’investissements, on est dans une perspective de gestion de la crise avec des marchés qui sont en rupture. Ça veut dire qu’il va falloir retrouver nos repères fondamentaux et ça, ça va prendre du temps , a prévenu Jean Simard, en entrevue à l’émission Style libre.

Des alumineries pourraient fermer

Selon Jean Simard, il pourrait être difficile, pour certaines entreprises, de résister à l’effondrement de l’industrie. Pour l'instant, le prix de la tonne d'aluminium est à environ 1450 $, à son plus bas depuis 2009.

On se retrouve dans une dynamique mondiale avec un prix qui va demeurer bas pendant plusieurs semaines, fort probablement plusieurs mois. Des décisions vont se prendre à travers le monde pour fermer des usines. C’est à qui fermera le premier. Parce qu’une fois qu’on ferme, on ne rouvre pas. Ça coûte trop cher , pointe-t-il.

Complexe Jonquière, Rio Tinto Alcan

Les alumineries, dont la production est jugée essentielle en cette période de crise, poursuivent leurs opérations avec les coûts de 2020, mais vendent à un prix équivalent à celui d'il y a 30 ou 40 ans, toujours selon Jean Simard. Dépourvus de marchés de niche, les producteurs d’aluminium se tournent vers la fabrication de lingots.

Sur le plan opérationnel et au niveau commercial, on pivote la production d’une production de produits à valeur ajoutés qui sont destinés aux secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale vers ce qu’on appelle le produit de commodité ou le lingot de base. Un produit pour lequel il y a toujours un marché, mais qui est écoulé auprès d’intermédiaires, des traders, qui l’achètent dans un marché à bas prix pour l’entreposer et le revendre sur des marchés long terme , expose Jean Simard.

Le président de l’Association de l’aluminium du Canada rappelle que la dégringolade des prix, couplée à l’absence de commandes, équivaut à une traversée du désert.

Imaginez que vous êtes dans un tunnel noir, que vous marchez dans l’eau, que ça dégoutte au-dessus de vous, que les parois se rétrécissent et que vous ne voyez pas la lumière à l’autre bout du tunnel. C’est à peu près là où on est présentement. Jean Simard, président et chef de la direction, Association de l'aluminium du Canada

L’aluminium n’en est pas à sa première crise, mais celle-ci n'a pas d'égale.