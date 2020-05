La Commission scolaire de Rouyn-Noranda continue de fournir de l’aide alimentaire

Le Club Richelieu a d’ailleurs donné 10 000 $ cette année afin de soutenir les élèves.

À Rouyn-Noranda, les fonds destinés à l’aide alimentaire ne proviennent pas du gouvernement, contrairement à d’autres secteurs du Québec.

La totalité des sommes qui sert à acheter des repas pour les élèves, soit environ 15 000 $ par an, provient du secteur privé.

Nous ne recevons pas d’argent, car il existe un programme qui se nomme l’aide alimentaire et qui mesure la défavorisation des écoles secondaires et nous, à Rouyn-Noranda, ne pouvons pas obtenir ce financement-là , clarifie la directrice des services éducatifs de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, Anne-Frédérique Karsenti.

La Commission scolaire administre aussi un autre programme d’aide alimentaire. Celui-ci se nomme Rouyn-Noranda unie dans la pandémie.

Il s’agit d’un programme de dons dont l’argent est remis aux restaurateurs qui eux, préparent de la nourriture pour plusieurs organismes à but non lucratif et qui est remise aux familles défavorisées , explique la directrice des services éducatifs.

La Ressourcerie Bernard-Hamel, le Centre Entre-Femmes, La Maison de la famille, Le Pont et Alternative Pour Elles font partie des organismes qui reçoivent des repas, pour ne nommer que ceux-là.