Maisons pour aînés : les failles exposées par la COVID-19

La pandémie de la COVID-19 expose des problèmes dans les résidences pour aînés et en Alberta des experts réclament une meilleure supervision de ces établissements.

Pour Sandra Azocar, la directrice de Friends of Medicare, la situation est claire.

La pandémie met en lumière le fait que Services de santé Alberta et la façon dont nous traitons nos aînés ne sont pas à la hauteur , dit-elle.

Déjà en mai 2005, le vérificateur général de l'Alberta avait publié un rapport dévastateur à propos de la gestion des établissements de soins continus et de longue durée dans la province, révélant qu’ils ne respectaient pas toutes les normes de logement et de soins de l’Alberta.

Le rapport avait noté que près du tiers des établissements visités n'avaient pas satisfait aux exigences de soins de base des résidents et que les problèmes administratifs étaient profonds.

Quinze ans et quatre gouvernements plus tard, Sandra Azocar constate que peu de choses ont changé.

Cela en dit long sur l'incapacité des gouvernements de cette province de régler les problèmes que nous constatons depuis des décennies dans les soins aux personnes âgées. Sandra Azocar, directrice Friends of Medicare

En 2014, le vérificateur général en poste Merwan Saher a fait le point sur les avancées depuis 2005. Il avait constaté que les autorités avaient amélioré leur surveillance des soins de longue durée. Merwan Saher jugeait par contre que la majeure partie de la surveillance provinciale concernait l'administration des établissements et non les soins qu'ils fournissent.

Merwan Saher avait alors recommandé à Services de santé Alberta ( AHS Services de santé Alberta ) de vérifier si ces résidences avaient suffisamment de personnel et si les soins correspondaient aux besoins fondamentaux des résidents.

AHS Services de santé Alberta a refusé les demandes d’entrevue, mais par courriel, l’organisme qui chapeaute les soins de santé en Alberta dit avoir amélioré sa surveillance des soins de longue durée depuis 2014.

Le porte-parole d’ AHS Services de santé Alberta James Wood a indiqué dans un courriel que la seule section du rapport du vérificateur général de 2014 qu’ AHS Services de santé Alberta n'a pas encore mise en œuvre concerne la vérification des niveaux en personnel dans les établissements. Une nouvelle procédure devait entrer en vigueur en 2019-2020, mais elle a été repoussée en raison de la pandémie.

AHS Services de santé Alberta a développé une nouvelle procédure pour faire des audits aléatoires basés sur les risques pour vérifier périodiquement le personnel , dit-il, ajoutant que cet outil devrait permettre à AHS Services de santé Alberta de comparer les feuilles de temps mensuelles des employés avec les heures rémunérées dans les systèmes de paie.

Ce processus va ajouter un niveau supplémentaire de vérification que le personnel minimum requis est présent chaque jour dans les établissements pour prodiguer des soins , ajoute James Wood.

Un problème qui date

Les problèmes de personnel dans les maisons de retraite ne datent pas d’hier, selon Carole Estabrooks, professeure et chercheuse en sciences infirmières à l'Université de l'Alberta.

Les problèmes dans les soins de longue durée remontent au moins aux années 1960 et ils ont tendance à toucher surtout la qualité des soins , dit-elle.

Au fil des ans, les ressources pour les soins de longue durée n'ont pas suivi le rythme de la demande, souligne Carole Estabrook et la formation du personnel varie d'un bout à l'autre du pays.

Selon elle, l'Alberta tout comme les autres provinces ne peut pas continuer à appliquer une approche disparate aux soins de longue durée parce que cela ne règle pas les problèmes systémiques et fondamentaux que la pandémie nous oblige à regarder de manière urgente.

Selon la province, 364 résidents et employés des établissements de soins de longue durée ont contracté le virus et 43 en sont décédés, soit plus du tiers du total des décès de la province.

AHS Services de santé Alberta a aussi temporairement pris le contrôle ou transféré le contrôle de deux établissements privés : le Manoir du Lac, dans le nord de l'Alberta, et le Millrise Seniors Village à Calgary, parce que les protocoles en lien avec la COVID-19 n’y étaient pas respectés.

Au début du mois de février, le gouvernement de l'Alberta s’est engagé à réviser les lois entourant les soins continus et de créer un seul texte législatif encadrant le secteur.

D'après un texte de Jennie Russell de CBC