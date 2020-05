Horacio Arruda répondait à une question d'un journaliste lors du point de presse quotidien sur la situation de la COVID-19 au Québec. Il lui a été demandé ce qu'il pensait de la suggestion de Mme Néron, ainsi que de la situation aux Îles-de-la-Madeleine, où une quarantaine obligatoire de 15 jours a été acceptée par la santé publique.

Moi je pense qu'on ne peut pas être contre. L'enjeu c'est de savoir pourquoi on va là. On l'a dit, même si on permet et qu'on ne met pas la police à contrôler tous les gens qui vont venir, on veut que les gens aillent à un endroit quand c'est relativement essentiel. Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Les barrages routiers ont été complètement levés lundi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'y a donc plus de surveillance policière à l'entrée et à la sortie de la région. On évalue la situation au jour le jour et si on voit des comportements inappropriés et qu'on voit des éclosions apparaître dans des territoires importées par Montréal, on prendra les décisions nécessaires en termes de confinement , a-t-il poursuivi.

La veille, Josée Néron, avait recommandé aux visiteurs en provenance de la région de Montréal demeurer 14 jours à l'écart en arrivant dans la région, comme l'ont fait, au début de la crise, les snowbirds de retour des États-Unis. Mme Néron elle-même avait dû se mettre 14 jours en quarantaine alors qu'elle était au Mexique quand la crise a éclaté.

Lors de l'annonce de la levée des barrages, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, avait recommandé aux personnes de l'extérieur qui voulaient se rendre à leur chalet de faire leur épicerie avant de partir. Si vous voulez aller à votre chalet dans le nord, organisez-vous pour ne pas exposer la population locale, vous ne serez pas les bienvenus , a ajouté le Dr Arruda mardi.

Toutefois, le directeur national a prévenu les gens contre la pensée magique face au virus. Ce n'est pas vrai qu'il va disparaître de Montréal et de la région métropolitaine sans jamais aller voir les autres régions. Si les gens ont cette impression-là, c'est impensable , a-t-il exprimé.

Des citoyens en faveur

Plusieurs Montréalais, interrogés par Radio-Canada, sont assez d'accord avec la demande de la mairesse de Saguenay de confiner les visiteurs arrivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Certains jugent toutefois que sa proposition sera difficile à mettre en application. Je trouve l'idée très bonne, mais je pense que ce n'est pas faisable, c'est très difficile à contrôler. Malgré tout, c'est une excellente idée , a exprimé l'un d'eux. Tout le monde n'aura peut-être pas les moyens de se mettre en quarantaine et n'aurait pas la possibilité de trouver un endroit pour se mettre en quarantaine , a souligné une autre.

Du côté de Saguenay, la proposition de Josée Néron récolte un bon appui parmi des citoyens interrogés au hasard. Ça aurait de l'allure. Ce serait plus sûr en tout cas , a mentionné le premier. C'est sûr qu'eux autres là-bas, ils ont des problèmes plus que nous ici. Je serais d'accord avec ça , a enchaîné un autre.

En entrevue mardi matin, lors de l'émission C'est jamais pareil, la mairesse a réitéré sa demande. Je pense que ce serait de démontrer à notre voisinage qu'on est conscient qu'on arrive d'ailleurs, qu'on a le privilège d'arriver dans un endroit où tout est sous contrôle et qu'on entend contribuer à ce que ça le demeure , a-t-elle énoncé.

Avec des informations de Mélissa Savoie-Soulières et Jean-François Coulombe