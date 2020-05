« Une lente descente avec des fluctuations journalières » devrait avoir lieu au cours des prochains jours, selon l'hydrogéologue du gouvernement du Yukon, Benoît Turcotte, mais il est encore possible que les niveaux augmentent à compter de la semaine prochaine.

« On avait un couvert de neige qui [battait] les records depuis 1980, depuis qu’on tient des registres, donc, c’est certain qu’on s’attendait à ce qu’il y ait beaucoup d’eau qui transite par la rivière Klondike cette année », explique l’expert.

Ce n’est pas dramatique. On a des températures qui sont très chaudes, oui, on a un débit qui a atteint le seuil d’inondation, oui, mais les débits ne sont pas supposés monter beaucoup plus.

Benoît Turcotte, hydrogéologue principal, gouvernement du Yukon