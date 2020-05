COVID-19 : les informations du 12 mai en Saskatchewan

Au total, 180 cas actifs sont recensés dans les deux zones du nord de la province, soit 93 % des cas actifs en Saskatchewan.

Les nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures sont situées à Beauval (3 nouveaux cas) et à La Loche (2 nouveaux cas), précise le gouvernement.

Le nombre de personnes infectées à travers la province s’établit désormais à 573 depuis le début de la pandémie, alors que 193 cas sont considérés comme actifs.

Le gouvernement note également que 11 personnes sont actuellement hospitalisées. Trois d’entre elles se trouvent présentement aux soins intensifs, toutes à Saskatoon.

À l’inverse, 11 personnes de plus sont maintenant guéries de la maladie, ce qui hausse le total des personnes rétablies de la COVID-19 dans la province à 374.

La COVID-19 a jusqu’à maintenant fait six victimes dans la province, soit une sexagénaire, deux septuagénaires et trois octogénaires.

La province dévoile aussi que 139 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 295 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Saskatoon : 163 (12)

Regina : 76 (0)

Nord : 105 (29)

Sud (en excluant Regina) : 15 (0)

Centre (en excluant Saskatoon) : 12 (1)

Extrême nord : 202 (151) Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de cas actifs

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 79 cas (0)

20 à 39 ans : 201 cas (+1)

40 à 59 ans : 178 cas (+2)

60 à 79 ans : 98 cas (+2)

80 ans et plus : 17 cas (0) Les chiffres entre parenthèses indiquent la variation depuis lundi

Le gouvernement provincial précise également que les autorités sanitaires ont réalisé 37 695 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Un fort indice de contagion dans le nord

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan a par ailleurs effectué une mise à jour de son plan de préparation pour la reprise des activités dans la province.

Dans un document transmis à la presse, la SHA souligne que compte tenu de l'état des foyers [d’infection] dans les différentes communautés, il y aura des variations dans la reprise des services selon les régions de la province.

Et pour cause, l’indice de contagion du coronavirus en Saskatchewan diffère selon les zones géographiques. Alors que, pour la majorité de la province, l’indice est de 0,75, celui-ci augmente fortement à 2,13 dans le nord et l’extrême nord de la Saskatchewan. Cela veut dire que chaque personne atteinte de COVID-19 dans ces deux régions en infecte au moins deux autres, en moyenne.

La SHA note qu’un indice constamment inférieur à 1,00 signifie que le virus est géré efficacement grâce aux mesures préventives personnelles .

Selon le directeur général de la SHA, Scott Livingston, l’indice élevé dans le nord justifie les mesures agressives que nous prenons pour garantir que cette communauté reçoive tout le soutien nécessaire pour l'aider à ramener son indice plus près de celui du reste de la province, en dessous de 1, et cela va nous prendre un certain temps.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan souligne aussi l’importance de la communication entre toutes les institutions médicales de la province, avec notamment la récente création d’un Comité des communications COVID-19 sur la santé des Premières Nations et des Métis.

La SHA dit aussi travailler sur la disponibilité des ambulances dans le nord de la province en augmentant la capacité de ces services sur place, mais aussi en assurant la présence supplémentaire d’ambulanciers paramédicaux en soins avancés.

Pour rappel, le 5 mai dernier, la SHA avait dévoilé son plan de réouverture des services médicaux dans la province. À partir du 19 mai, la capacité de certains secteurs, comme les chirurgies ou l’imagerie médicale, sera significativement augmentée afin de recevoir plus de patients.

Des barrages au coeur de la discorde

Les points de contrôle instaurés sur les voies routières du nord de la province continuent de créer de la tension.

Mardi, le Conseil tribal de Meadow Lake, la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan et la Nation métisse de la Saskatchewan ont conjointement envoyé une lettre à la province pour dénoncer les agissements jugés injustes des agents postés sur ces barrages.

Lundi, plusieurs voix s’étaient élevées pour critiquer la manière dont ces barrages étaient tenus. Selon le chef du Conseil tribal de Meadow Lake, Richard Ben, plusieurs chefs des Premières Nations ne se sentent pas respectés par la province.

D’après Richard Ben, une rencontre est prévue mercredi avec la ministre en charge des affaires des Premières Nations, des Métis et du Nord, Lori Carr, afin de remédier à cette situation.