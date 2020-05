Sans aide, Clermont ne pourra pas sauver la maison d’Alexis dit le Trotteur

Le temps est compté pour la maison historique d’Alexis dit le Trotteur à Clermont. La résidence a été lourdement endommagée par un incendie en mars dernier et la municipalité sera incapable de restaurer et conserver le bâtiment sans investisseurs privés.

Le maire Jean-Pierre Gagnon évalue qu’il faudrait investir environ 250 000 $ dans le projet. La Ville pourrait être un partenaire dans un projet où d’autres gens pourraient peut-être mettre 200 000 $, mais la Ville seule ne pourra pas conserver la maison.

Selon lui, certaines personnes s’activent en coulisse pour tenter de sauver le bâtiment construit il y a plus de 200 ans, mais le financement semble loin d’être assuré.

Il y a beaucoup de monde qui m’appelle, mais il n’y a personne qui met 50 000 $ sur la table. Jean-Pierre Gagnon, maire de Clermont

Selon Jean-Pierre Gagnon, les investisseurs devront se manifester d’ici la fin du mois de juin parce que la dégradation de la maison condamnée, lourdement endommagée par l’eau, ira en s’accélérant avec l’arrivée de l’été.

Intérieur calciné

De l’extérieur, si on regarde la maison, ça paraît pas trop détruit. Mais quand on pénètre à l’intérieur, la maison est calcinée à la grandeur , explique le maire en précisant que la Ville n’est pas propriétaire de la maison ni du terrain.

La propriété appartient toujours à la famille Lapointe, les descendants d’Alexis Lapointe dit le Trotteur, surnommé ainsi à la fin des années 1800 pour ses prouesses réalisées à la course à pied.

Alexis Lapointe dit le Trotteur (1860-1924) Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Avant l’incendie, la municipalité de Clermont avait déjà élaboré un plan pour acheter et conserver la maison qui ne profite d’aucune protection patrimoniale, mais le sinistre a fait exploser les coûts du projet.

Si la maison est démolie, Jean-Pierre Gagnon propose que la municipalité achète le terrain pour y aménager un parc avec certains éléments rappelant l’histoire des résidents de la maison historique.

On peut faire une maquette et des panneaux interprétatifs de ce qui s’est passé là; le comptoir de la baie d’Hudson, Alexis le Trotteur et Alexis Tremblay qui est allé coloniser le Saguenay , énumère le maire.

La municipalité de Clermont serait prête à investir environ 60 000 $ dans un tel projet.