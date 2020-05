La vaste majorité des cas actifs de COVID-19 dans la province sont recensées dans cette communauté, située à environ 600 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon et près de la Première Nation dénée Clearwater River, soit 151 sur 202 cas.

Nous allons toujours survivre. Les pandémies, ce n’est pas nouveau pour nous. Nous avons survécu à la variole il y a quelques siècles. Nous allons survivre au coronavirus , affirme le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), Bobby Cameron, dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Nous allons surmonter ce moment , ajoute de son côté le maire de La Loche, Robert St. Pierre.

La communauté majoritairement autochtone d’environ 3000 habitants n’en est pas à ses premières difficultés. Il y a quatre ans, La Loche a été le théâtre d’une des fusillades les plus meurtrières de l’histoire du Canada.

Un adolescent, Randan Fontaine, a ouvert le feu dans une maison, tuant ses cousins, Dayne et Drayden Fontaine, âgés de 13 et de 17 ans. Il s'est ensuite rendu à l'École secondaire de La Loche, où il a ôté la vie à deux autres personnes et blessé sept autres personnes. Il a écopé de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan, Bobby Cameron. Photo : Radio-Canada

La culture au coeur de la résilience

Aujourd’hui, plusieurs personnes de la communauté voient dans la pandémie un autre obstacle à vaincre.

Nous faisons face à des difficultés depuis des années, même après la fusillade. Nous sommes des gens positifs. Je suis fier d’être de La Loche , témoigne David Ruelling, joint par téléphone chez lui dans la Première Nation dénée Clearwater River, où il vit en confinement depuis des semaines.

Les gens se fixent toujours sur le côté négatif, mais nous sommes plus que ça , déclare-t-il.

David Ruelling enseigne la langue dénée à des élèves de troisième année dans sa réserve natale. Il fait de la transmission de la langue et de la culture dénées son cheval de bataille depuis près d’une décennie.

Ses parents vivent toujours à La Loche et il ne cache pas son inquiétude quant à leur santé. Mon père est très âgé. Il est malade. J’ai peur pour lui. Je n’ai pas vu ma famille depuis un certain temps , explique-t-il.

David Ruelling enseigne le déné depuis plus de 10 ans dans une école de Clearwater River. Photo : Radio-Canada / Omayra Issa

Malgré tout, il ne perd pas espoir et demeure convaincu de la résilience des résidents de La Loche et des membres des communautés autochtones à travers la Saskatchewan.

À la clé, dit-il, il y a la connexion aux traditions, à la langue et à la spiritualité autochtone.

Nous avons toujours nos langues, nos cultures. Nous survivrons au virus , affirme M. Ruelling.

En ce moment, certains se rapprochent de la nature, de nos prières et optent pour la sobriété , ajoute le chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan , Bobby Cameron.

À ce sujet, cette semaine, l’Autorité de santé de la Saskatchewan a, en collaboration avec les leaders de la communauté, lancé un programme de lutte contre la dépendance à l’alcool. Le village de La Loche avait décrété la fermeture de ses deux magasins de vente d’alcool samedi dernier, et ce, pour les deux prochaines semaines.