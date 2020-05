Un examen sur la réaction de la Nouvelle-Écosse face à la pandémie envisagé

Le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse examine déjà la possibilité d’effectuer un examen des actions du gouvernement face à la pandémie de la COVID-19. La dernière analyse de la préparation de la province à une pandémie avait été faite il y a maintenant plus de 10 ans.

C’est à la suite de la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009 que le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse de l’époque avait publié un rapport évaluant les bons et les moins bons coups du plan d’action de la Nouvelle-Écosse. Jacques Lapointe avait alors présenté 33 recommandations pour améliorer la préparation de la province à une future pandémie.

Le vérificateur général actuel, Michael Pickup, estime qu’il sera probablement de mise de refaire cet exercice, plus de dix ans plus tard. Un audit du Bureau du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse se doit d’être pertinent pour le gouvernement , affirme-t-il. Selon lui, la situation est propice à un audit et le rapport aura un impact sur l’état de préparation de la province à un événement semblable.

L’Île-du-Prince-Édouard ainsi que le gouvernement fédéral ont déjà confirmé qu’ils allaient procéder à ce genre de révision.

Le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse n’a toutefois pas laissé entendre quand cet examen sera fait, estimant que la situation devra se calmer avant que son bureau ne puisse faire enquête.

Un gouvernement généralement attentif aux recommandations

Michael Pickup a publié mardi un document examinant dans quelle mesure le gouvernement provincial et d’autres organismes publics ont traité les recommandations antérieures du bureau.

Il s’est dit généralement satisfait de la réaction des entités gouvernementales aux rapports publiés par son bureau. Par exemple, pour les audits de gestion de 2015, le gouvernement a réalisé 93 % des recommandations du vérificateur, puisque seulement cinq recommandations n’ont toujours pas été réalisées.

Toutefois, il s’est dit préoccupé par le nombre de recommandations de juin et novembre 2016 qui n’ont toujours pas été prises en compte. Treize recommandations, sur un total de 43, n’ont toujours pas été mises à exécution. Celles-ci incluent des conseils destinés aux foyers de soins spéciaux ainsi qu’à la préservation des espèces en péril.

Dans un message vidéo publié avec son rapport de conformité, Michael Pickup a qualifié ce taux de décevant .

Avec les informations de CBC