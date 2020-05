La Ville de Gatineau tend la main aux organismes et entreprises touchés par la COVID-19

Certains organismes et entreprises qui louent un local à la Ville de Gatineau recevront un allègement de 75 % de leur loyer mensuel pour les mois d’avril, mai et juin 2020. Cette mesure s’applique à 26 locataires qui ont été identifiés par la Ville.

Il s’agit d’organismes ou d’entreprises jugés non prioritaires par le gouvernement du Québec et qui ont subi une perte de revenus ou une augmentation de leurs dépenses en raison de la pandémie de COVID-19.

La Ville reporte également l’échéance du paiement d’un permis d’affaires au 31 août 2020 et prolonge la validité des permis de construire. L’objectif, selon la Municipalité, est de ne pas pénaliser les détenteurs de permis qui ont été retardés par la suspension des activités de la construction.

Selon le conseiller municipal et président du comité exécutif de Gatineau, Cédric Tessier, le but est de faciliter la tâche aux organismes et entreprises pendant la pandémie. La situation financière de la Ville est saine et elle est bien positionnée pour ce type de situation , a-t-il affirmé.

Toutefois, force est de constater qu’il y aura des dépenses importantes et un manque à gagner à combler après la crise. Cédric Tessier, président du comité exécutif

Le conseil a aussi donné le feu vert au maintien des subventions à plus de 230 organismes culturels dont les événements ont été annulés en raison de la pandémie.

À la mi-mars, la Ville de Gatineau avait également mis sur pied un comité d’intervention tactique de développement économique. L’objectif était alors de rassembler les actions des organismes qui offrent leur aide aux entreprises touchées par la pandémie.

Encourager l’achat local régional

Le conseil municipal de Gatineau approuve d’ailleurs l’octroi d’une subvention de 123 105 $ pour mettre en place un plan d’action visant à encourager l’achat local régional.

Une campagne de promotion, qui inclura des commerçants et entrepreneurs de la région, sera d’abord lancée afin de promouvoir l’achat local. Une plateforme transactionnelle numérique, complémentaire au Panier bleu du gouvernement du Québec, sera ensuite lancée en Outaouais.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin lors d'une conférence de presse (archives) Photo : Radio-Canada

J'invite chacune et chacun à être solidaire et à continuer d'encourager nos commerces locaux. Plus que jamais, il faut que nous dépensions notre argent chez nous , a affirmé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Le président de la Commission de développement économique, Jean-François LeBlanc, remarque quant à lui que la pandémie a suscité un vif engouement pour l’achat local.

Il devient opportun dans ce contexte de mettre en œuvre rapidement le plan d’action proposé. [...] Ultimement, ce projet contribue à l’enrichissement économique de notre territoire , a ajouté le conseiller.

Des employés municipaux en renfort pendant la pandémie

Par ailleurs, une cinquantaine d'employés municipaux ont répondu à l'appel de la Ville de Gatineau et de leurs syndicats pour aller prêter main-forte dans les réseaux communautaire et de la santé. Sept de ces travailleurs seront déployés dans le réseau dès cette semaine.

Pendant ce temps, d'autres équipes de syndiqués ont fait plus de 2000 appels de bienveillance auprès de personnes âgées confinées à la maison depuis le début de la crise. Ce fut un exercice concluant qui a permis de prendre contact avec des personnes qui pourraient se sentir isolées et vulnérables, selon le maire de Gatineau.

C’est rassurant et ça permet aux gens de sentir qu’ils ont un lien avec la Ville, avec quelqu’un qui peut les aider. [...] Ces appels-là, c’est une des belles choses que la Ville peut faire pour aider son monde , a souligné M. Pedneaud-Jobin.

Les principaux objectifs de ces appels sont de rassurer et soutenir les personnes aînées vulnérables, minimiser la détresse causée par l'isolement, assurer la sécurité des personnes aînées et de les diriger vers les ressources pertinentes.

Avec les informations de Nathalie Tremblay