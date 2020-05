Un retour des proches aidants à géométrie variable dans les résidences de la région

Aucun des 250 proches aidants membres de l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska n'a encore pu visiter son proche qui se trouve dans une résidence pour personnes âgées.

Certains se sont même vus refuser l'accès, puisque leur aide n'était pas jugée essentielle par le centre d'hébergement où loge leur proche.

La coordonnatrice de l’Association, Véronique Mergeay, a expliqué en entrevue à Facteur matinal que les procédures sont longues et fastidieuses pour les proches aidants.

Il faut rencontrer les responsables des lieux d’hébergement, remplir des formulaires, suivre une formation avant de pouvoir éventuellement voir leur personne , des démarches qui peuvent prendre plusieurs jours.

Le processus entamé, affirme le CIUSSS MCQ

Ces derniers jours, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec est entré en contact avec près de 2000 familles qui ont des proches en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Jusqu'à présent, près de 700 proches aidants significatifs ont pris rendez-vous avec un membre du personnel pour se faire expliquer les procédures. Les rendez-vous ont commencé lundi et se poursuivent cette semaine.

À la suite de cette rencontre, ceux qui décideront d'aller voir leur proche dans l'un des 27 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région devront suivre une formation pour savoir comment bien porter l'équipement de protection.

Pour les autres milieux de vie des aînés, comme les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA), le processus d'autorisation est laissé à la discrétion des gestionnaires. Par exemple, les résidences n'appellent pas systématiquement les familles pour leur offrir d'aller voir leur proche.

Le reportage de Marilyn Marceau

Des normes strictes à respecter

Les proches aidants qui veulent visiter leur proche doivent aussi répondre à des normes d’hygiène strictes et limiter leurs déplacements à l’extérieur de leur domicile pour les réserver à leurs visites en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

On leur demande des choses qu’on ne demande pas aux autres, comme s’ils étaient plus dangereux que les autres, a dénoncé Véronique Mergeay, qui a souligné au passage que les proches aidants veulent d’abord et avant tout aider un être qui leur est cher.

L'assouplissement des règles par Québec annoncé vendredi matin doit permettre à quelque 300 personnes d'apporter un soutien physique, mais aussi psychologique à leur proche, et ce, même dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée où il y a des cas de COVID-19, ce qui n'était pas prévu au départ.

Dans les faits, les règles énoncées par le gouvernement ne sont pas interprétées de façon uniforme dans les différents établissements, ce qui complique davantage l’accès des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée aux proches aidants, rapporte la coordonnatrice de l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska.