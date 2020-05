La région passe le cap des 1600 cas de COVID-19

Le plus récent bilan des cas confirmés de COVID-19 est passé mardi à 1614 en Mauricie et au Centre-du-Québec. Vingt-deux nouveaux cas ont donc été répertoriés au cours des dernières heures dans la région. Quatre personnes de plus ont succombé au virus, dont un premier résident du CHSLD Cloutier-du Rivage, ce qui porte à 127 le bilan des morts.