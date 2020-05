Les confessions de Véronique : « J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même »

Véronique Stolzman, 31 ans, est une fière Franco-Ontarienne résidant à Ottawa. Depuis le début du confinement en raison de la COVID-19, cette maman de deux garçons - qui adorent le frigo et l’armoire de collations - essaie de jongler avec l’école à la maison et son implication communautaire.

J’ai vraiment été éblouie de voir tous les beaux gestes et les dons et la générosité du monde. Véronique (Piché) Stolzman

J’ai agi

« J’ai commencé un groupe Facebook [la page Orléans COVID-19 community support, NDLR] dans le but d’offrir un soutien communautaire dans la région d’Orléans.

« C’était la première semaine où les écoles étaient fermées. Parce que je ne pouvais plus travailler, j’avais beaucoup de temps libre.

« J’ai recruté une amie pour démarrer le projet avec moi. Quelqu’un dans la communauté s’est ensuite offert pour être aussi administrateur de la page. C’est Matthew et il est infirmier. Lui, c’est certain que je vais rester amie avec lui après tout ça, parce qu’il est tellement fin! »

Véronique passe du temps avec un de ses jeunes garçons. Photo : Avec la gracieuseté de Véronique Stolzman

La réaction

« À ma surprise, le groupe s’est agrandi très rapidement. Les membres ont ajouté leur famille, leurs amis et leurs collègues de travail.

« C’est devenu une belle plateforme malgré la situation. Les informations se partagent rapidement et il y a beaucoup d’entraide virtuelle. »

Moi, ça m’a donné un but et une utilité dans un moment d’inconnu. C’est pour ça que j’ai continué à faire grandir ce groupe. À ce jour, on est presque 6000 membres. Véronique (Piché) Stolzman

« J’ai travaillé très, très fort dès les débuts pour que ce soit un groupe respectueux. Pas de choses négatives, parce qu’il y a tellement de gens qui sont sensibles, fragiles dans les moments difficiles comme celui-ci.

« Je voulais que cette plateforme devienne un sanctuaire. »

L’impact

« J’ai été témoin de plusieurs gestes de générosité.

« Par exemple, pour la fête de Pâques, une des clientes de mon entreprise et son mari ont fait cinq repas comprenant la dinde et tous les accompagnements pour des familles dans le besoin d’Orléans.

« Aussi, il y a quelques semaines, une membre m’a écrit pour me dire qu’elle s’était fait voler 220 $.

« Quelqu’un dans le groupe lui avait promis d’aller faire des emplettes pour elle et a demandé un transfert d’argent. La livraison n’a jamais eu lieu. J’ai publié son histoire sur notre page surtout pour dire aux gens d’être vigilants. Mais c’est fou... Les gens voulaient vraiment faire un don pour qu’elle puisse récupérer son argent.

« J’ai commencé à ramasser de l’argent pour elle. Entre-temps, on a découvert que cinq autres de nos membres avaient été flouées par la même personne.

Je n’en reviens pas encore, mais en juste trois heures, j’ai ramassé près de 500 $ à répartir entre les victimes. Même après l'atteinte de la somme nécessaire, certains voulaient encore donner.

« Moi, j’ai trouvé ça super beau. Toutes les victimes, je les ai mises dans une discussion pour qu’elles puissent rédiger un rapport de police. Et le plus beau, c’est que ce groupe se parle encore. Je suis dans le groupe évidemment, et je trouve ça vraiment incroyable.

« Je sais que ça va se poursuivre. Les gens me demandent de continuer à alimenter la page de notre groupe. Je vais continuer. »

Ce groupe Facebook que Véronique a démarré dans le but d’offrir un soutien communautaire dans la région d’Orléans a grandi très rapidement. Photo : Avec la gracieuseté de Véronique Stolzman

Ce que je retiens

« Du côté personnel, j’ai appris beaucoup de choses sur moi-même. J’ai fait beaucoup de croissance personnelle.

« Aussi, j’ai réalisé que je n’ai pas besoin de travailler cinquante heures par semaine pour survivre. On a dû couper nos dépenses et on était corrects!

« Même si le confinement n’est pas plaisant, ça m’a apporté de belles leçons de vie à 31 ans! »