Un 3e CHSLD de l'Outaouais touché par la COVID-19

Deux résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Champlain-de-Gatineau ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, confirme la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - Secteur privé (FIQP), le syndicat qui représente les employés de cet établissement privé conventionné.

Un employé est également en attente d'un résultat, a indiqué le syndicat. Il s'agit du troisième CHSLDcentre d'hébergement et de soins de longue durée de l'Outaouais a recenser des cas de COVID-19 à l'intérieur de ses murs. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n'a pas voulu confirmer ces informations.

Mardi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a rapporté 8 nouveaux cas confirmés de COVID-19 sur ton territoire, ce qui porte le bilan cumulatif des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 354.

Au total, 211 personnes sont désormais guéries. On déplore 8 décès depuis le début de la pandémie. En ce moment, 11 personnes sont hospitalisées au centre désigné COVID-19 de l'Hôpital de Hull. L'une d'entre elles nécessite des soins intensifs.

Pour montrer l'exemple, le premier ministre du Québec, François Legault, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, portaient tous un masque à leur arrivée à la conférence de presse quotidienne, mardi.

C'était la première fois que le trio gouvernemental en faisait la démonstration. Le premier ministre Legault a d'emblée demandé aux Québécois de porter un masque ou un couvre-visage dès qu'ils sortent de chez eux.

À l’échelle de la province, le plus récent bilan de la santé publique s'élève à 3131 morts de la COVID-19, soit 118 de plus que lundi. De ces nouveaux décès, 113 concernent des personnes qui vivaient dans le Grand Montréal. À ce jour, 39 225 cas ont été confirmés au Québec. Du lot, plus de 10 000 personnes sont guéries.