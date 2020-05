Rouvrir en phase 2, pas le lot de tous les petits restaurants néo-brunswickois

Le Bistro Coeur d’Artishow à Petit-Rocher, par exemple, ne compte pas ouvrir ses portes avant quelques mois. Le propriétaire, Karim Yazgi, a fait le choix d’attendre de voir si la deuxième vague du virus frappera ou non.

C’est l’économie qui prend place plutôt que la santé et la sécurité du monde. On n’est pas beaucoup [plus] avancé qu’on était au tout début de la pandémie médicalement , affirme l’homme à la barre du petit bistro végétarien de la région Chaleur.

Je trouve que, car la température devient chaude, le gouvernement espère que le monde puisse venir dépenser et sortir un peu. Il se précipite un peu trop rapidement à se lancer à rouvrir , croit-il.

Karim Yazgi affirme que si une deuxième vague de coronavirus frappe la province dans les prochaines semaines, les restaurants seront forcés de fermer à nouveau . Ce dernier préfère attendre un peu pour voir comment le portrait se dessine.

Mesures de sécurité incompatibles avec l’espace

En plus de ses préoccupations face à l’arrivée potentielle d'une deuxième vague, Karim Yazgi met en évidence le fait que son établissement n’est pas très spacieux et ne permet pas la distanciation sociale. C’est un endroit très petit. C’est un endroit de diffusion de spectacle. C’est un endroit de rassemblement , énumère-t-il.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le Bistro Coeur d'Artishow de Petit-Rocher. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le propriétaire évoque un doute à l'égard de la corrélation entre la consommation d’alcool en public et le respect des règlements de l’état d’urgence : Si le monde se parle et boit de l’alcool, on a tendance à parler plus fort. Dans ce contexte, les gouttelettes peuvent aller plus loin et c’est ce qui m’inquiète.

Même en laissant tomber les spectacles et la consommation d’alcool, son établissement semble se confronter à des obstacles. Ma cuisine est très petite, elle fait 12 par 12 pieds. Si l’on met du plexiglas, il n’y a pas de place pour bouger , témoigne-t-il.

Dans le domaine de la restauration, on ne peut pas boire et manger avec un masque. Karim Yazgi, propriétaire du Bistro Coeur d’Artishow

À l’extérieur de la petite cuisine, le déplacement des employés serait aussi compliqué, selon le propriétaire. Quand la serveuse dessert, les assiettes sales qu’elle amène doivent être mises dans un endroit où elles n’entreront pas en contact avec la cuisine, mais elle ne peut pas rentrer dans la cuisine, car il manque d’espace. C’est problématique.

La sûreté des clients avant tout

Il y a 12 tables dans cet établissement de Petit-Rocher fermé depuis le 15 mars. Lorsque le Bistro Coeur d’Artishow rouvrira ses portes, dans une prochaine phase du déconfinement, il installera pour débuter quatre à cinq tables de deux personnes. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine pour l’Artishow, mais je le ferai pour les gens pour commencer , affirme Karim Yazgi.

Le propriétaire dit s’ennuyer de sa clientèle. Ce qui me manque le plus, c’est l’interaction. Les gens sont plus que des clients, ils sont devenus des amis, mais la sécurité des gens est beaucoup plus importante , dit-il.

Plusieurs consommateurs lui avaient demandé d’installer un système de collecte d’aliments, mais Karim Yazgi a préféré ne pas le faire, par mesure préventive.

Le propriétaire de l’établissement, ouvert depuis 11 ans, n’a pas peur de perdre ses habitués. Ils respectent la décision, ils savent qu’on aime les avoir et qu’on va les revoir un moment donné. Nous sommes un endroit unique quand même. Ils vont attendre , lance-t-il.

Karim Yazgi continuera d'observer l’évolution de la crise dans les mois à venir et le petit bistro accueillera à nouveau ses clients dans un avenir proche.

Avec les informations de François Vigneault