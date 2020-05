Une autre journée sans nouveau cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles

La Direction de santé publique ( DSPDirection de santé publique ) rapporte trois nouvelles guérisons, pour un total de 137 personnes guéries.

La DSPDirection de santé publique indique avoir retracé l’origine de la contamination de la plupart de ces cas. Selon les autorités sanitaires, 9 % des cas dépistés dans la région sont issus d’une transmission communautaire.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine précise qu’il y a aussi une personne infectée dont l’adresse officielle est dans la région, mais qui n’y réside pas.

La DSPDirection de santé publique indique qu’au total, 79 cas concernent des personnes directement contaminées en résidence ou dans leur milieu de travail. Ces cas sont reliés aux trois plus importantes éclosions survenues dans la région.

Éclosion du Manoir du Havre 48 personnes : 28 résidents, 17 travailleurs de la santé et 3 autres travailleurs Éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria 10 personnes : 7 résidents et 3 employés Éclosion dans les IGA de New Richmond et Paspébiac 21 travailleurs

Ces données n’incluent pas les contaminations subséquentes en lien avec ces éclosions.

Par exemple, le mois dernier, sept travailleurs de l’usine E. Gagnon et fils ont été confirmés positifs à la COVID-19. Cette contamination était liée à celle survenue au Manoir du Havre.

Huit personnes sont mortes de la COVID-19 dans la région depuis le début de la pandémie. Une personne est toujours hospitalisée à l'extérieur de la région.

Des tests supplémentaires au besoin

Par ailleurs, selon le ministère de la Santé, en date du 11 mai, 6066 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

À quelques jours de la levée des barrages routiers en région, le ministère de la Santé indique que les capacités de dépistage seront ajustées aux besoins.

Le ministère de la Santé indique que le Québec est maintenant capable d'effectuer 14 500 tests par jour. Photo : Associated Press / John Minchillo

Une réserve sera disponible en cas d’éclosion et d’augmentation des demandes.

Présentement, les tests sont effectués au prorata de la population, mais aussi selon les besoins des milieux cliniques et de la santé publique. Le dépistage se fait aussi selon les milieux d’éclosion et la situation épidémiologique de chaque région.

En Gaspésie, la porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Clémence Beaulieu-Gendron, précise que le nombre de tests peut varier grandement d’une région à l’autre, selon les éclosions ou le nombre de personnes symptomatiques. De plus, des employés de la santé seront testés à plusieurs reprises afin de vérifier s’ils peuvent retourner au travail.

Actuellement, la capacité quotidienne au Québec est de 14 500 tests.

Toute personne symptomatique doit être évaluée en appelant le 1-877-644-4545.