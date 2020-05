« Avec moins, ils se développent mieux et plus »

L’eau de Javel, c’est la première chose qui m’est venue en tête. J’ai une garderie. Depuis le 15 mars, il y a eu des restrictions mises en place au niveau de l’entretien. Moi, j’ai eu la chance de pouvoir rester ouverte. J’ai perdu quand même les deux tiers de ma clientèle, mais je suis toujours ouverte. Et donc il faut nettoyer. Nettoyer deux, trois fois par jour les jouets, les meubles, les poignées, les planchers, la salle de bain, etc…

Un des produits acceptés et reconnus pour la COVID-19, c’est l’eau de Javel. Ce n’est pas un produit que j’avais dans ma maison, je ne l’utilisais pas. On aimait mieux les produits naturels pour l’entretien.

Ça empeste l’eau de Javel! Geneviève Poulin

Ça prend beaucoup de temps. Il a fallu s’ajuster. C’est le matin, l’après-midi, le soir et je m’assure de passer partout. Tout ce que les enfants touchent et tout ce qu’ils ont le potentiel de toucher est nettoyé avec une solution à base d’eau de Javel avant leur arrivée.

Les enfants se concentrent sur une tâche à la fois. Photo : Gracieuseté de Geneviève Poulin

Au départ, ça a été stressant. Mais j’ai été très claire avec les parents : les enfants vont chez nous et pas ailleurs. Je ne veux pas d’enfants qui vont à plus d’une garderie. Je m’attends à ce que les enfants soient chez eux en confinement ou chez moi. Tout le monde s’engage. Donc au départ il y avait un stress chez les parents parce qu’on ne comprenait pas l’intensité de la maladie, les impacts. Beaucoup de parents ont perdu leur emploi. J’ai senti ce stress-là au niveau de mes parents et des enfants aussi… mais plus maintenant.

Aujourd’hui, j’ai des enfants paisibles, heureux, contents. Geneviève Poulin

Ils sont bien, très bien même. Je n’ai plus de disputes, ça joue calmement. Ils sont respectueux, ils prennent leur distance. Si un ami est trop proche, on a appris à ne pas entrer dans la bulle de l’autre. C’est des choses qu’on apprenait toujours, mais maintenant on a mis une emphase dessus.

Avec de plus petits groupes, c’est plus facile. On joue beaucoup plus à l’extérieur et les enfants adorent. Mais c’est la même chose : si on passe du temps dans la rue et qu’il y a d’autres amis qui veulent nous rejoindre, on trace des lignes. Donc j’ai des lignes tracées à la craie dans ma rue et chacun garde son espace. On voit nos amis, mais à deux mètres de distance.

Les étagères se sont vidées pour avoir moins de jouets à nettoyer, mais les enfants sont plus concentrés sur leurs activités. Photo : Gracieuseté de Geneviève Poulin

Dès le départ, j’ai éliminé beaucoup de jouets. Au lieu de sortir une variété de choses, je sors des choses spécifiques. Et les enfants adorent. J’ai réalisé, au travers de tout cela, que quand ils ont trop, ils ne savent pas où se diriger. Parfois, ils sont mieux avec moins. Ça a été frappant pour moi. Avec moins, ils sont beaucoup plus confortables, tranquilles et paisibles. Leur attention est vraiment sur une chose. Je trouve qu’avec moins, ils se développent mieux et plus.

Au retour dans les grosses garderies, si on va dans cette philosophie-là de peut-être sortir moins (de choses), d’avoir des locaux passablement vides, mais de voir ce qu’on peut faire avec quelques petites affaires, ça va être intéressant!

Propos recueillis par Tiphanie Roquette.