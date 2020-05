La pandémie selon Côté

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Caricature sélectionnée par le journal français «Le Monde» pour une compilation des meilleurs dessins à propos de la COVID-19 Photo : André-Philippe Côté

Le Petit Prince, ça frappe l'imaginaire , admet le caricaturiste. C’est drôle parce que c’est le premier [dessin] que j'ai fait le 24 février, alors qu’on ne parlait pas encore de pandémie. En peu de temps ç’a explosé; c'est devenu mondial. Et depuis ce temps-là, je ne fais que ça, des caricatures sur la COVID-19.

Sur sa page Facebook professionnelle, où il publie ses caricatures du jour, il n’est pas rare que les dessins d’André-Philippe Côté soient partagés plus de 2 000 fois en quelques heures. La caricature suivante, qui traite des défis reliés au retour en classe des enfants du primaire, a été particulièrement populaire.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Une caricature d'André-Philippe Côté inspirée du retour à l'école Photo : André-Philippe Côté

André-Philippe Côté a déjà publié 57 caricatures sur le sujet de la COVID-19. Et il est conscient que c’est loin d’être fini. Selon lui, ce sujet englobe tous les autres. Du jamais vu au cours de sa carrière.

Il faut tout rattacher à la COVID-19. Si je parle de Legault, il faut qu’il soit en train de gérer la COVID-19. Si je parle de hockey, il faut que soit dans le contexte de la COVID-19. Il faut toujours ramener ça à ce sujet, parce que les gens ne parlent que de ça , souligne-t-il.

Le 11 septembre, on parlait d’un acte terroriste, de la guerre. Tout ça! C’était géopolitique, c’était complexe. Ça se passait en Irak, en Afghanistan, et je n’y suis jamais allé , raconte le caricaturiste. Au sujet du 11 septembre, j’essayais d’avoir un point de vue nord-américain pour ne pas me tromper. Mais la COVID, tout le monde est touché. Donc c’est plus facile. En 23 ans de caricature, je n’ai jamais vu ça. C’est la chose la plus importante, la plus vaste .

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Caricature d'André-Philippe Côté, publiée le 4 mai Photo : André-Philippe Côté

Un sujet omniprésent qui a donné au créateur du fil à retordre à un certain moment.

Il y a environ trois semaines, j'ai eu une overdose d'informations sur la COVID-19. Je n’étais plus capable d'absorber l'information sur ce sujet. J'écoutais les nouvelles, et j'en avais des malaises quasiment physiques. J'ai continué, mais c'était comme si on me forçait à manger quelque chose que je n'étais pas capable de digérer. Ça va mieux maintenant!

Pour lui comme pour ses lecteurs, la part d’humour dans la caricature aura été bienfaitrice.

L’humour, c'est une soupape! C'est comme un monstre invisible! Si on voyait quelque chose devant nous, on ne serait pas capable d'en rire, mais là, on est tous chez-nous, confinés .

La caricature d'André-Philippe Côté a fait la une du Courrier international le 12 mars dernier. Photo : Courtoisie / Le Courrier international

Cette autre caricature s'est aussi démarquée en Europe. Elle a fait la une d’un numéro spécial du Courrier international, le 12 mars dernier. Et gageons qu'elle fera partie d'une prochaine revue de l'année à nulle autre pareille pour lui.