Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue ce mardi

Le nombre de personnes rétablies est toujours de 146 et une personne est toujours hospitalisée.

La directrice par intérim de la Santé publique, Dre Omobola Sobanjo, souligne qu’avec la stabilité de la situation en région et le début du déconfinement, il peut y avoir de la confusion par rapport à ce qui est permis ou non.

Elle rappelle que l’interdiction de rassemblements demeure, même un rassemblement extérieur entre plusieurs familles. Elle rappelle que le déconfinement est graduel et qu’il ne faut pas relâcher sur les mesures. Les déplacements non essentiels sont également toujours proscrits.

La PDG du CISSS-AT, Caroline Roy se dit consciente que la population est préoccupée par la situation des employés du réseau de la santé qui sont allés donner un coup de main à Montréal et sont revenus infectés.

Elle estime que les travailleurs partis prêter main forte dans les zones chaudes méritent la reconnaissance, et non pas la méfiance.

Elle réagissait ainsi aux nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qui s'inquiétaient du retour dans la région de travailleurs infectés par la COVID-19.

Caroline Roy a tenu à rappeler qu'il est important de s'entraider entre régions.

On se doit, comme collectivité, de contribuer. Et j'ai envie de vous rappeler aussi l'épisode en 2019, ça fait maintenant un peu plus d'un an, où on a eu nous-mêmes une rupture de nos services en natalité à La Sarre et on a été bien contents de bénéficier de gens qui sont venus nous prêter main-forte, des infirmières qui se sont déployées pendant une période de six mois pour prêter main-forte à l’Abitibi-Témiscamingue dans un contexte où on avait besoin de renfort. C’est la même chose qui se présente en ce moment et les employés ont vraiment toute ma reconnaissance , affirme-t-elle.

Je m’engage à faire ce que je peux faire pour libérer les gens que je peux libérer. Je m’engage aussi à prendre toutes les mesures pour protéger les familles, les collègues, etc. On les connaît tous et on suit de très près les gens qui vont aider à Montréal , a-t-elle assuré.

Par ailleurs, Dre Sobanjo ne considère pas toujours nécessaire qu’une personne arrivant de Montréal se place en quarantaine pour deux semaines à son arrivée dans la région.

Dre Omobola Sobanjo rappelle cependant que même lorsque la région était fermée à la circulation, des mouvements de population ont été enregistrés, notamment des travailleurs essentiels. Elle précise que ces déplacements n'ont pas mené à l'émergence de nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue.

Pour l'instant, je ne pense pas que c'est une mesure à entreprendre pour toutes ces personnes parce que si on l'exige, il faut être en mesure de le suivre. Et je ne pense pas que ça nous aide plus dans nos interventions actuelles. Toutefois, les consignes demeurent, c'est-à-dire que dès qu'on constate qu'il y a une situation, on va être vites à réagir, on va pouvoir détecter les cas et on va être là pour s'assurer qu'on fait une recherche de contacts et qu'on est capables de limiter la transmission dans la communauté.

Quant au port du masque, Dre Sobanjo rappelle que la région ne présente pas, en ce moment, de transmission communautaire soutenue. Elle croit toutefois que le port du couvre-visage en public peut aider à empêcher la transmission. Elle souligne que les habitudes que nous adopterons alors qu’il n’y a pas beaucoup de cas seront bénéfiques si une transmission soutenue survenait lors d’une potentielle deuxième vague.