Le défi de faire le ramadan en région pendant le confinement

En temps normal, jeûner tous les jours pendant un mois n’est pas facile pour les membres de la communauté musulmane qui font le ramadan. Ce l'est encore moins quand on vit dans une région comme le Bas-Saint-Laurent ou la Côte-Nord, où l'on trouve beaucoup moins de ses coreligionnaires. Mais quand le confinement oblige les membres des petites communautés religieuses qui vivent en dehors des grandes villes à rester à la maison, le défi du mois sacré de l’islam se transforme en véritable épreuve de volonté.

Pour les étudiants internationaux et les célibataires, c’est difficile même sans le confinement, raconte Wael Hermassi, qui vit à Rivière-du-Loup depuis bientôt 10 ans. Mais cette année, ce n’est vraiment pas facile.

Selon Wael, les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes peuvent trouver que le ramadan comporte des défis supplémentaires lorsqu’on vient de s’installer dans une région éloignée. On est dans un autre pays, ce n’est pas la même culture, tu es tout seul à le faire chez toi, ce n’est pas le même environnement, la même ambiance , raconte-t-il.

Les années précédentes, j’allais au centre culturel islamique, on était une gang à se partager de la nourriture, à être ensemble pendant la rupture du jeûne , explique Wael. Cette année, bien sûr, ce genre de rassemblements – qui sont pour plusieurs au cœur de la tradition du ramadan – sont interdits.

Les soupers de famille et les réunions familiales, qui sont au centre de ce tissu social et qui aident beaucoup de gens à accomplir leurs journées de jeûne, sont cette année absents.

Avec le confinement, c’est plus compliqué. Souper tout seul, c’est un peu plate, mais on vit avec. Wael Hermassi, cuisinier, Rivière-du-Loup

Une chance qu’il y a la technologie, se réjouit Wael. Je parle à distance avec ma famille et on partage de petits moments ensemble. Au moins, il y a ça!

Le mois du ramadan se déroule cette année du 24 avril au 23 mai. On enjoint aux gens qui ont la capacité de jeûner de ne pas manger ni boire entre le lever et le coucher du soleil, ainsi qu’à s’abstenir d’avoir des relations sexuelles et de commettre des péchés. La prière est aussi un élément important du mois le plus sacré de l’islam, qui invite à la réflexion et à la l’autodiscipline.

Ça nous fait comprendre ce que vivent les plus démunis, de ne pas pouvoir manger à leur faim. Quand on peut manger le soir, on apprécie encore plus ce qu’on a , dit Alpha Ba, un Français étudiant en informatique au Cégep de Sept-Îles.

À table!

Qui dit rupture du jeûne du ramadan dit souper festif, même en confinement. Les repas du ramadan sont très souvent à saveur régionale : les samossas et le poulet biriani de l’Asie du Sud laisseront place aux feuilles de vigne farcies et à la fattoush (une salade croustillante) au Moyen-Orient, alors que la table sera couverte de tajines et de bricks (des petits pâtés farcis) dans le Maghreb, par exemple.

Cependant, un trait commun à la rupture du jeûne dans tous les pays est la datte. Ce fruit est souvent consommé avant tous les autres plats, par rituel et pour préparer l’estomac vide à la grande quantité de nourriture bientôt consommée.

D’origine africaine, la famille d’Alpha cuisine surtout des plats de sa région. On fait du yassa, qui est composé de riz blanc avec une sauce à la moutarde, du poulet et beaucoup d’oignons. On fait aussi du riz rouge, qui est cuit dans un bouillon avec des légumes, du poulet et de la sauce.

La recette de la famille d'Alpha est peut-être légèrement différente à celle-ci, proposée par l'animateur Philippe Fehmiu, mais vous pourrez quand même essayer dans le confort de votre maison ce plat, qui est très populaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest.

De son côté, Wael, qui travaille comme cuisinier au Café L’Innocent, à Rivière-du-Loup, s’en donne à cœur joie pendant le ramadan. Je cuisine des repas traditionnels tunisiens. La chorba, une soupe tunisienne, des ragoûts, des couscous, des salades grillées, le tajine et des bricks , énumère-t-il.

Essayez la recette de tajine du chef Imad Eddine Makraji.

Ingrédients recherchés Pas facile de trouver tous les ingrédients pour réaliser les plats de son pays natal à l’extérieur des grandes villes du pays. Autant Alpha que Wael déplorent le fait d’être incapables de trouver les feuilles de brick, similaires à de la pâte filo, dans leur ville d’accueil.

Par amour et nostalgie

En âge de faire le ramadan depuis plusieurs années, mais ne l’ayant jamais vraiment fait au complet quand il vivait en France, Alpha s’est dit que le moment serait bien choisi pour commencer à célébrer le jeûne plus sérieusement cette année. Je me suis dit que ça pouvait me faire du bien. Ce n’est pas vraiment pour mes parents. Ça me permet d’être plus motivé à me lever plus tôt, à faire les tâches ménagères, explique-t-il. J’ai l’impression d’avoir un mode de vie plus sain.

Faire le ramadan, c’était un peu par nostalgie. J’aime beaucoup le fait de manger tous ensemble le soir. Alpha Ba, étudiant, Sept-Îles

Pour les musulmanes et musulmans en région, le mois du ramadan fait figure de retour aux racines, non seulement grâce à la tradition spirituelle, mais aussi par le truchement de toutes les petites habitudes qui l’entourent, dont la préparation des repas régionaux et l’utilisation des ingrédients typiques.