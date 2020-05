Un seul nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un seul nouveau cas de COVID-19 s'est ajouté mardi au bilan régional, mais on ne compte aucun décès additionnel.

Ainsi, il y a dorénavant 305 cas et 26 décès.

Selon le communiqué du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 305e cas est un membre du réseau de la santé, un médecin ou un employé, qui ne travaille pas au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. Il a été attribué au Réseau local de services de Jonquière, le 57e.

Depuis une semaine, les six nouveaux cas dans la région sont tous des membres du réseau de la santé, dont quatre travaillaient au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. Il faut remonter au 6 mai pour retrouver un nouveau cas d'infection d'une personne qui n'est pas du personnel de la santé. Depuis le début de la propagation, il y a eu 96 membres du réseau de la santé infectés, dont 64 au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Chicoutimi-Nord.

Pour une dixième journée consécutive, aucun patient n'a été infecté au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline. Pour la congrégation des soeurs Antoniennes de Marie, c'est une 15e journée sans nouveau cas.

Lundi, il restait 65 cas actifs dans la région. Avec six nouvelles personnes guéries, ce chiffre baisse à 60 mardi.

Rappelons que c'est lundi que plusieurs mesures de déconfinement ont été mises en vigueur dans la région, comme la levée des barrages routiers ainsi que l'ouverture des écoles primaires et services de garde.

Un point de presse du directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, aura lieu demain.

Au Québec

Au Québec, il s'est ajouté 118 décès, portant le total à 3131 morts depuis le début de la crise. Pour ce qui est du nombre de cas, il y a 756 cas confirmés de plus, pour 39 225 cas à la grandeur de la province. Selon le premier ministre François Legault, il y aurait au moins 10 000 personnes guéries. Pour ce qui est des hospitalisations, il y en a maintenant 1841, en hausse de trois. Pour ce qui est patients aux soins intensifs, le total a baissé de sept, pour atteindre 186.