Des centaines d'enquêtes pour inconduite au sein de l'Agence des services frontaliers

L’Agence des services frontaliers du Canada a enquêté sur plus de 500 allégations de mauvaise conduite concernant ses agents au cours des deux dernières années, selon des documents obtenus par CBC News où il est question d’allégations de vol de matériel saisi, de pots-de-vin, d’abus de pouvoir et même d’association criminelle.

Dans les documents obtenus par la journaliste Catharine Tunney en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, on apprend que l’Agence n’a pas ouvert des enquêtes sur toutes les plaintes qu’elle a reçues. Plusieurs plaintes n’ont pas encore été vérifiées, tandis que d’autres font actuellement l’objet d’une enquête.

La liste des plaintes déposées à l’ASFC entre le 1er janvier 2018 et le début de 2020 contre des agents des services frontaliers est aussi longue que variée, a pu constater notre collègue Catharine Tunney.

Parmi les 500 plaintes, un agent des services frontaliers a été accusé de s’être vanté d'avoir obligé des personnes à se toucher les parties génitales lors de perquisitions privées pour les ridiculiser. Un autre a été accusé de solliciter des pots-de-vin à la frontière, tandis que des milliers de dollars et des articles de luxe ont mystérieusement disparu d'un coffre-fort.

D’autres agents ont été accusés d’abus de pouvoir, d'association avec des malfaiteurs, de harcèlement sexuel ou encore d’avoir fait un usage abusif de la force dans le cadre de leurs fonctions.

Bien que les documents aient été fortement caviardés (aucun des dossiers communiqués ne comporte de noms ou de lieux), les dossiers individuels brossent toujours un tableau troublant de la conduite de certains agents fédéraux qui ont le pouvoir de fouiller les voyageurs, d'utiliser des armes à feu et de procéder à des expulsions du territoire canadien.

Le code de conduite des agents frontaliers leur demande d'agir avec « intégrité et respect ». Photo : ASFC vidéo de recrutement/YouTube

Vol, pots-de-vin et abus de pouvoir

Dans le cas où un agent s’est vanté devant ses collègues d’avoir obligé des gens à se prendre les parties génitales lors d’une intervention, la porte-parole de l'ASFC, Rebecca Purdy, a expliqué qu’il y a eu une enquête sur ces faits et, sans donner aucun détail supplémentaire, a déclaré que cet agent n’était plus un employé des services frontaliers.

En ce qui a trait aux enquêtes pour vol, l’une d’entre elles a été ouverte après qu’un employé des services ménagers a trouvé une liasse de 9000 $ dans les bureaux de l’ASFC. Après avoir remis la somme trouvée à un directeur, cet argent a disparu du coffre-fort de son bureau, tout comme une montre Rolex et un téléphone cellulaire qui s’y trouvaient, peut-on lire dans les documents obtenus par CBC.

L'agence frontalière n'a pas voulu dire si les 9000 $ avaient été retrouvés, mais a déclaré qu'elle avait depuis mis en œuvre les recommandations issues de cette enquête, notamment des conseils sur le positionnement des caméras de sécurité.

Une autre enquête a quant à elle permis de découvrir un système de virements électroniques d’argent à un agent de l’ASFC en échange de permis de travail au Canada.

L'affaire remonte à août 2018, lorsqu'un employé de l'ASFC a déclaré avoir trouvé, lors d'une fouille de véhicule, un reçu de virement électronique portant le nom d'un autre agent de l'ASFC en tant que destinataire.

Le reste du dossier est censuré. L'ASFC a déclaré qu'elle ne fera pas de commentaires sur les dossiers individuels.

Des plaintes prises au sérieux

Parmi les plaintes pour inconduite, on retrouve notamment des allégations de harcèlement sexuel, des demandes pour recueillir le numéro de téléphone personnel de femmes lorsqu’elles franchissent les frontières, des demandes de traitement préférentiel lorsqu’un agent franchit lui-même des contrôles frontaliers ou, plus préoccupant, des suppressions de courriels liés à des demandes d’accès à l’information.

D’autres agents ont fait l’objet d’enquête pour avoir manqué de jugement, notamment de s’être moqués ou d’avoir discrédité leur employeur sur Twitter.

L'ASFC prend très au sérieux toutes les allégations de mauvaise conduite de ses employés et n’hésite pas à mener des enquêtes approfondies. Dès qu'une violation du code de conduite est portée à l'attention de l'ASFC, une enquête interne est entreprise. Des mesures correctives appropriées suivent lorsque les allégations sont jugées fondées , assure Rebecca Purdy.

Selon l’ASFC, qui assure travailler sans relâche à l’amélioration de ses services, 255 cas de fautes professionnelles fondées , 81 cas non fondés et 10 cas non concluants ont été recensés en 2018. Les statistiques complètes pour 2019 ne sont pas encore disponibles.

Un homme retire ses affaires d'un camion de l'ASFC dans un centre de traitement pour demandeurs d'asile au Québec. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Sur l’ensemble des cas fondés relevés en 2018, quatre ont conduit à des congédiements ou à des rétrogradations et 79 se sont soldés par des suspensions disciplinaires.

Pour le syndicat des agents frontaliers, la majorité des agents font leur travail correctement et il n’y a pas de culture de violation des règles au sein de la ASFC.

Selon Jean-Pierre Fortin, président du Syndicat des douanes et de l'immigration, le nombre de cas d’inconduite au sein des services frontaliers doit être considéré en fonction du nombre très élevé d’interactions avec le public qu’ont les douaniers chaque jour.

Je peux vous dire que les personnes que je représente sont extrêmement professionnelles, assure-t-il. Comme dans toute autre organisation d'application de la loi, il arrive que des situations tristes se produisent, mais ce n'est certainement pas la culture de la majorité des personnes que je représente.

Aucun organe de surveillance externe

Bien que l'ASFC dispose de mécanismes internes pour traiter les plaintes du public, plusieurs observateurs soulignent depuis longtemps que l'agence ne devrait pas être autorisée à enquêter elle-même sur ses propres agents.

L'agence frontalière est en effet la seule grande agence fédérale de maintien de l'ordre qui n’est pas dotée d’un organe de surveillance externe.

Autopatrouille de l'Agence des services frontaliers du Canada Photo : ASFC

Il faut un organisme de surveillance qui s'occupe véritablement des questions budgétaires, de la sélection des agents, de la formation, des questions de ressources humaines, des plaintes entre agents, des plaintes des dénonciateurs, des plaintes du public, des plaintes des autres agences gouvernementales, des plaintes des gouvernements étrangers , souligne l'ancien agent de l'ASFC Kelly Sundberg, maintenant professeur associé à l'Université Mount Royal à Calgary et fondateur du Centre international d'études sur la migration et la sécurité des frontières.

Au printemps dernier, un projet de loi qui aurait permis de remédier à la situation – en étendant le mandat de l'organe civil chargé de traiter les plaintes du public concernant la GRC à l'Agence des services frontaliers du Canada – est mort au feuilleton, faute d'approbation par le Sénat avant la fin de la session parlementaire.

Le projet de loi a été réintroduit en janvier sous la forme du projet de loi C-3, mais il a cette fois été bloqué en deuxième lecture par la pandémie de COVID-19.

Le Canada est le seul pays des cinq alliés [Five Eyes] qui ne dispose pas actuellement d'un organe d'examen indépendant pour les plaintes concernant la conduite du personnel des agences frontalières. Mary-Liz Power, porte-parole du ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair.

Du côté du Syndicat des douanes et de l'immigration, on appuie également cette démarche qui doit apporter davantage de transparence et d’efficacité dans le traitement des plaintes et enquêtes internes à l’ASFC.

Le Canada emploie environ 6500 agents frontaliers pour faire respecter les lois sur le commerce et les voyages et pour intercepter les menaces potentielles aux frontières du pays.

Ces agents sont affectés aux postes terrestres, dans les aéroports, les terminaux maritimes, les terminaux ferroviaires et les installations postales.

Avec les informations de Catharine Tunney