Une personne de plus atteinte de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse

Le nombre total de gens qui ont contracté la COVID-19 depuis qu’elle sévit dans la province s’élève maintenant à 1020, dont 864 qui se sont rétablies.

Le gouvernement n’annonce aucune nouvelle mortalité. Le nombre de personnes ayant succombé à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse demeure 48 pour le moment.

La COVID-19 sévit toujours dans trois foyers de soins. Le foyer de soins Northwood, à Halifax, le plus durement touché, compte 157 résidents et 8 employés atteints, selon les plus récentes données du gouvernement. Les deux autres établissements comptent respectivement un employé et un résident atteint.

Neuf personnes souffrant de la COVID-19 reposent à l’hôpital dans la province, dont quatre aux soins intensifs.