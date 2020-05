Seulement deux nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

Ce sont toujours 25 personnes qui ont perdu la vie à la suite de complications liées à la maladie, un nombre inchangé depuis 16 jours.

Selon les dernières données, une trentaine de personnes malades sont hospitalisées dont deux aux soins intensifs. Parmi les personnes dépistées et qui ont obtenu un résultat positif, 606 sont maintenant rétablies.

Le Dr Alex Carignan, microbiologiste infectiologue au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, constate que de plus en plus de patients quittent les hôpitaux. Il a par ailleurs souligné que la situation est maîtrisée, non seulement dans les centres hospitaliers de la région, mais aussi dans la communauté.

Une situation qui justifie, selon lui, les premières étapes de déconfinement. Je pense que les conditions sont favorables, la transmission est minimale en Estrie en ce moment, c'est une condition essentielle pour la reprise des activités, la reprise de l'école , dit-il.

Répartition des cas en Estrie La Pommeraie (en excluant Bromont) 129 (0)

Haute-Yamaska (en incluant Bromont) 206 (+1)

Memphrémagog 96 (+1)

Coaticook 13 (0)

Sherbrooke 291 (0)

Val-Saint-François 69 (0)

Des Sources 46 (0)

Haut-Saint-François 32 (0)

Granit 15 (0)

Territoire à confirmer *1 Source : Compilation interne, Direction de la santé publique. Données du 11 mai 2020

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre François Legault a invité tous les Québécois à porter un masque lorsqu'ils sortent de chez eux. Le premier ministre a aussi invité les personnes résidant dans des régions chaudes , particulièrement dans la grande région de Montréal, à aller passer un test de dépistage de la COVID-19.

À ce jour, les données pour la province de Québec dénombrent 1 841 personnes hospitalisées, dont 186 aux soins intensifs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rapporté 39 225 cas confirmés à travers la province, 3 131 décès et 10 056 personnes rétablies.