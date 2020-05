Réouverture : à quoi ressemblera votre quotidien?

Fini les buffets et les comptoirs à salades, oubliez le sèche-cheveux pour la mise en plis, pensez désinfectant en abondance et marquage au sol… Les lignes directrices publiées lundi par le gouvernement de l'Alberta donnent un aperçu de la manière dont les commerces qui pourraient rouvrir jeudi doivent s’adapter aux mesures sanitaires. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Dans les commerces et les centres commerciaux

Dès votre arrivée, le centre commercial aura l’air différent , dit Darren Milne, le directeur général du groupe Cadillac Fairview, propriétaire des centres commerciaux Chinook et Market Mall à Calgary.

Les entrées et les sorties se feront à sens unique, et certaines seront fermées pour pouvoir contrôler le flot de clients.

Les couloirs ont été divisés en voies de circulation pour favoriser la distanciation entre les clients. De nombreux sièges ont été enlevés dans les allées, mais aussi dans les aires de restauration.

Les cabines d’essayage seront désinfectées après chaque client.

Les services de santé encouragent les commerces à ne pas accepter les retours de marchandises. S’ils continuent de le faire, tout ce qui a une surface dure devra être désinfecté. Pour le reste, comme les vêtements, ils devront être entreposés 24 heures avant d’être offerts à nouveau à la vente.

Selon M. Milne, chaque commerçant devra trouver ses propres équipements de protection. Les clients seront invités à porter un masque, mais les centres commerciaux de son groupe ne pourront pas en offrir à la porte faute de quantité suffisante.

Les tables des restaurants ne pourront accueillir plus de six clients. Photo : AP/REUTERS / David Goldman

Au restaurant

Les restaurants vont vous paraître bien aérés. Ils ne pourront en effet accueillir plus de 50 % de la clientèle, y compris sur les terrasses.

Les tables devront être séparées par 2 mètres de distance, et si ce n’est pas possible, des barrières physiques devront être installées. Pas plus de six personnes ne seront acceptées à une table.

Les buffets sont interdits. Le seul service autorisé sera à la table. Les serveurs devront donc porter un masque.

Les condiments tels que le ketchup et la moutarde et, même les salières et les poivrières disparaîtront des tables.

Les bars, les restaurants et les cafés seront seulement ouverts pour manger ou prendre votre commande. Cela signifie qu'il n'y aura plus de billard, de karaoké, de piste de danse ou de chicha.

Petite consolation : plus besoin de hurler pour se faire entendre. Les services de santé recommandent à ces lieux de baisser la musique pour que ni les clients ni les serveurs n'aient à se pencher pour mieux entendre.

Le masque sera obligatoire pour utiliser le sèche-cheveux chez le coiffeur. Photo : The Associated Press / MATT BARNARD

Chez le coiffeur

Si la salle d’attente de votre coiffeur est trop petite, vous pourrez devoir attendre votre rendez-vous à l’extérieur ou dans votre voiture.

Les chaises seront séparées de 2 mètres et tous les outils utilisés seront désinfectés. Les coiffeurs devront porter un masque et encourager leurs clients à faire de même.

Les coiffeurs devront sûrement accueillir moins de clients pour pouvoir avoir assez de temps pour désinfecter tout le matériel.

Fini la brosse pour épousseter les petits cheveux. Services de santé Alberta recommande l’utilisation d’une serviette plus facile à nettoyer. L’utilisation du sèche-cheveux n’est pas non plus recommandée et s’il est quand même utilisé, il devra s’accompagner d’un masque pour la personne qui coiffe et la clientèle.

Les magazines (même ceux à potins) disparaîtront, mais le salon pourra encore vous servir un verre d’eau ou un café tant que le contenant sera désinfecté.

Les jeux en garderie devront favoriser la distanciation. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans les garderies

Les garderies devront fonctionner par cohorte : un groupe de 10 personnes comprenant personnel et enfant. Les cohortes ne devront pas avoir de contact entre elles ni partager leurs activités et leurs jouets. Si certains objets sont partagés, tout devra être désinfecté.

Les parents devront vérifier la température de leur enfant chaque matin. Si l’enfant ou le parent est malade, même s’il s’agit d’un petit rhume, il devra éviter la garderie. Le guide de recommandations élaboré par la province ne précise cependant pas pour combien de temps. La santé des enfants sera cependant évaluée chaque matin.

Les garderies devront trouver un moyen d’éviter le plus possible les contacts physiques à l'arrivée et au départ des enfants. Le guide suggère des entrées séparées.

Dans la mesure du possible, les activités de chaque cohorte devront favoriser la distanciation. Les personnel éducatif devra ainsi se demander s’il y a des moyens de modifier l’activité pour toucher le moins de surfaces possible et éviter la promiscuité.

Les chorales ne pourront plus chanter dans les églises. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

À l’intérieur de vos lieux de culte

Églises, temples, synagogues ou mosquées ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes ou un tiers de leur capacité.

Les enfants devront rester avec leurs parents. La distanciation physique devra être maintenue en tout temps entre les membres de foyers différents.

Le service religieux ne pourra pas non plus comporter de partage de nourriture ou de boisson.

Le chant est aussi interdit. Les services de santé recommandent, soit d’avoir seulement un seul chanteur, soit d’utiliser plutôt un pianiste ou un guitariste.

Une liste de tous les participants au service religieux devra être tenue à jour pour faciliter le travail des autorités en cas d’éclosion de la maladie.