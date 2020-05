35 M$ pour appuyer les entreprises de technologie marine en Atlantique

Le programme Accelerated Oceans Solutions est lancé par la Supergrappe de l'économie océanique, un organisme de l’industrie et du gouvernement fédéral dont le mandat est de promouvoir l’innovation en ce domaine.

Les projets admissibles à ce programme doivent pouvoir être réalisés sur une période plus courte que ceux admissibles aux autres programmes de la Supergrappe de l'économie océanique, soit de 6 à 18 mois dans ce cas. Les demandes sont aussi évaluées plus rapidement et le financement est remis plus tôt aux projets approuvés.

De plus, les entreprises dont le projet est approuvé dans le cadre du nouveau programme n’ont pas à y investir le même montant accordé par la Supergrappe de l'économie océanique.

Nous travaillons de près avec nos membres depuis quelques semaines pour trouver des moyens d’offrir une mesure de redressement et d’appuyer le développement continu de projets , explique la présidente-directrice générale de la Supergrappe de l'économie océanique, Kendra MacDonald.

L’organisme a lancé un appel de soumissions, le 8 mai, pour son nouveau programme. Il invite les entreprises marines à soumettre des projets en matière de recherche en milieu marin éloigné, de technologies automatisées ou numériques et de technologies de l’environnement.

La présidente-directrice générale de la Supergrappe de l'économie océanique, Kendra MacDonald. Photo : CBC/Katie Breen

Les projets doivent s'inscrire dans les catégories suivantes : avancement et commercialisation de produits ou de services, capacité et infrastructures, amélioration de procédé et innovation.

Le financement maximal est de 2 millions de dollars par soumission. La date limite pour soumettre un projet est le 22 mai. On vise à accorder les fonds en septembre.

Cela permet à de plus petites entreprises de proposer plus rapidement un projet de moins grande envergure et d’obtenir une réponse plus vite , souligne Mme MacDonald.

La Supergrappe de l'économie océanique est l’une des cinq au pays qui ont été sélectionnées en 2018 pour recevoir au total 950 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le gouvernement de Justin Trudeau s’est engagé à verser 153 millions de dollars sur cinq ans à la Supergrappe de l'économie océanique. Cette dernière comprend de grandes entreprises comme Exxon et Clearwater et elle est administrée par un bureau sans but lucratif dirigé par Kendra MacDonald. Le bureau se trouve à Saint-Jean, à Terre-Neuve.

L'initiative des supergrappes vise à regrouper des entreprises de différentes tailles, des institutions d'enseignement et des organisations sans but lucratif afin de générer des idées novatrices et créatrices d'emplois.

Le principal programme de la Supergrappe de l'économie océanique est nommé Technology Leadership. Il n’a accordé jusqu’à présent du financement que pour un projet. Il s’agissait de 20 millions de dollars pour le projet de cartographie marine de l’entreprise Kraken Robotics, de Terre-Neuve-et-Labrador. Mme MacDonald affirme que d’autres grands projets pourraient être approuvés d’ici quelques semaines.

Avec les renseignements de Paul Withers, de CBC