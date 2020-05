Vol de sirop d’érable : une demande d’appel déposée en Cour suprême

La Couronne a déposé une demande d’appel à la Cour suprême du Canada dans le dossier du vol de 9500 barils de sirop d’érable au Centre-du-Québec  (Nouvelle fenêtre) en 2011 et 2012.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ( DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales ) a déposé lundi soir une demande d’autorisation de faire appel de la décision de la Cour d’appel du Québec, qui avait révisé à la baisse l’amende compensatoire à laquelle avait été condamné l’un des voleurs, Richard Vallières.

En mars dernier, trois juges de la Cour d’appel ont confirmé le verdict de culpabilité de Richard Vallières, un des accusés, mais ont aussi modifié l'amende qui lui est imposée ainsi que la modalité du paiement.

Initialement fixée à 10 millions de dollars américains, cette amende a été réduite à 171 397 dollars américains par la Cour d'appel. Le défaut de paiement est passé de six à trois ans d’emprisonnement.

Dans son mémoire déposé lundi, le DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales demande au plus haut tribunal du pays de juger si la Cour d’appel du Québec avait le droit, de son propre chef, de réviser le montant de l’amende fixé en première instance et si elle l’a fait de manière adéquate.

La Cour suprême du Canada reçoit plus de 600 demandes d'autorisation par année et n'accorde qu'environ 80 autorisations par an. Source : Cour suprême du Canada  (Nouvelle fenêtre)

Cette demande d’appel n’est pas une surprise, puisque la Couronne avait déjà évoqué en mars dernier qu’elle songeait à s'adresser à la Cour suprême dans le dossier du vol de sirop d’érable à Saint-Louis-de-Blandford.

En tout, 18 millions de dollars de sirop d’érable ont été volés en 2011 et 2012 dans cette affaire. En plus de Richard Vallières, quatre autres hommes ont été reconnus coupables.

Avec les informations de Maude Montembeault